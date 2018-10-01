بالصور... تعرف على مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018

ونقلت "رويترز" عن رعيدة كلمة لها عقب إعلان فوزها، قالت فيها: "إنها لا تعرف كيف فازت وماذا حدث بالتحديد، وأضافت: "فجأة لقيت التاج على رأسي".
#MissLebanon2018 Maya Reaaydi 🇱🇧 👑 pic.twitter.com/chyDR8jDnH— Miss Lebanon (@MissLebanon) September 30, 2018
يشار إلى أن مايا رعيدي ترجع أصولها إلى قرية وطى حوب الواقعة في قضاء البترون، الواقع في محافظة الشمال اللبنانية، كما أنها درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.
وخلال الحفل تألق عدد من النجمات جذبن الأنظار بإطلالاتهن المميزة كان من بينهن ملكات جمال لبنان السابقات كريستينا صوايا ورهف عبد الله وساندرا رزق وروزاريتا طويل، إلى جانب ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية ريما فقيه، وعارضة الأزياء ميريام كلينك.
لحظة تتويج #مايا_رعيدي لقب #ملكة_جمال_لبنان لعام 2018 #MissLebanon2018 #MissLebanon #Miss_Lebanon pic.twitter.com/rThjnHnCp6— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 30, 2018
وحضرت الحفل الفنانة نادين نجيم، كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وهو الظهور الرسمي الأول لها بعد وفاة والدها، كما شاركها في التحكيم كل من الإعلامى جورج قرداحى، رئيسا للجنة، والفنانة اللبنانية نانسى عجرم، ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والإعلامى عادل كرم، وخبير التجميل بسام فتوح.
#MissLebanon2018 Jury Member the Star @NancyAjram pic.twitter.com/yllqZEihXl— Miss Lebanon (@MissLebanon) September 30, 2018
وأطلت المتباريات من خلال لوحات استعراضية ساحرة، بلباس البحر وبفساتين لافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، حيث تأهلت 10 منهن الى المرحلة النصف النهائية وخضعن لأسئلة لجنة التحكيم، لتصل بعدها كل من تاتيانا ساروفيم، مايا رعيدي، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك إلى المرحلة النهائية.
عضو لجنة تحكيم #MissLebanon2018 @nadinenjeim pic.twitter.com/DVNKKTrg7o— Miss Lebanon (@MissLebanon) September 30, 2018
وأعلن فوز مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لهذا العام بعد الإجابة على السؤال الموحد "ما هو أكبر فشل في هذه الحياة"، فيما حلت كل من ميرا طفيلي وصيفة أولى، يارا أبو منصف وصيفة ثانية، فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.
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