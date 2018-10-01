بالصور... تعرف على مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018

فازت مايا رعيدة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، متفوقة بذلك على 30 فتاة أخرى، وحصدت جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ونقلت "رويترز" عن رعيدة كلمة لها عقب إعلان فوزها، قالت فيها: "إنها لا تعرف كيف فازت وماذا حدث بالتحديد، وأضافت: "فجأة لقيت التاج على رأسي".

​

يشار إلى أن مايا رعيدي ترجع أصولها إلى قرية وطى حوب الواقعة في قضاء البترون، الواقع في محافظة الشمال اللبنانية، كما أنها درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وخلال الحفل تألق عدد من النجمات جذبن الأنظار بإطلالاتهن المميزة كان من بينهن ملكات جمال لبنان السابقات ​كريستينا صوايا​ و​رهف عبد الله​ وساندرا رزق وروزاريتا طويل، إلى جانب ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية ​ريما فقيه​، وعارضة الأزياء ​ميريام كلينك​.

​

وحضرت الحفل الفنانة نادين نجيم، كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وهو الظهور الرسمي الأول لها بعد وفاة والدها، كما شاركها في التحكيم كل من الإعلامى جورج قرداحى، رئيسا للجنة، والفنانة اللبنانية نانسى عجرم، ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والإعلامى عادل كرم، وخبير التجميل بسام فتوح.

​

وأطلت المتباريات من خلال لوحات استعراضية ساحرة، بلباس البحر وبفساتين لافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، حيث تأهلت 10 منهن الى المرحلة النصف النهائية وخضعن لأسئلة لجنة التحكيم، لتصل بعدها كل من تاتيانا ساروفيم، مايا رعيدي، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك إلى المرحلة النهائية.

​

وأعلن فوز مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لهذا العام بعد الإجابة على السؤال الموحد "ما هو أكبر فشل في هذه الحياة"، فيما حلت كل من ميرا طفيلي وصيفة أولى، يارا أبو منصف وصيفة ثانية، فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.