افتتاح متحف الغموض في دبي (صور)

قالت فارفارا سفيشيفا، مديرة المتحف، إن سلسلة فروع متحف الغموض هي الأسرع نموا، منذ افتتاح أول فروعه في العاصمة الكرواتية زغرب عام 2015، وفقا لـ"رويترز".
ووصفت زائرة تدعى، أفاتيكا سينغ، زيارتها للمتحف بأنها "تجربة فريدة للغاية".
وقالت: "الشيء الوحيد الذي نخرج به من هنا هو الذكريات التي تخلدها الصور، ولذلك التقطنا لأنفسنا عددا كبيرا من الصور وما زال أمامنا مناطق كثيرة لنزورها. عشنا تجربة جيدة، إنه (المتحف) مكان ممتاز لتأتي وتزوره".
وأوضحت سفيشيفا أنه بافتتاح متحف الغموض في دبي أصبحت الإمارات تضم تاسع متحف غموض في العالم. وترى مديرة المتحف أنه يكمل مشهد الترفيه في المدينة.
ونظمت مدارس عديدة زيارات لطلابها إلى المتحف ليستمتعوا بالغموض والخدع التعليمية.
وتبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف للشخص البالغ 80 درهما (نحو 21 دولارا) بينما تبلغ 60 درهما (نحو 16.3 دولار) للأطفال دون سن 15 عاما.
وبلغت تكلفة المتحف أربعة ملايين درهم (نحو مليون دولار). وهو ثاني متحف من نوعه في المنطقة بعد افتتاح متحف غموض في العاصمة العُمانية، مسقط، العام الماضي.
وقالت سفيشيفا إنه من المقرر أن تفتتح السلسلة ستة فروع في أماكن مختلفة في أنحاء المعمورة بنهاية العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)