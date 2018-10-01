افتتاح متحف الغموض في دبي (صور)

قالت فارفارا سفيشيفا، مديرة المتحف، إن سلسلة فروع متحف الغموض هي الأسرع نموا، منذ افتتاح أول فروعه في العاصمة الكرواتية زغرب عام 2015، وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ بالفيديو...اليابان تفتتح معرض مراحيض لهذه الأغراض

وتوظف الخدع، التي تستخدم المساحات والإضاءة والمرايا، في إحداث تصميمات يضعها فريق من المصممين والمهندسين المعماريين لتصبح حيلا وألعابا ذهنية تجعل من يراها بعينيه لا يكاد يصدقها.

ووصفت زائرة تدعى، أفاتيكا سينغ، زيارتها للمتحف بأنها "تجربة فريدة للغاية".

وقالت: "الشيء الوحيد الذي نخرج به من هنا هو الذكريات التي تخلدها الصور، ولذلك التقطنا لأنفسنا عددا كبيرا من الصور وما زال أمامنا مناطق كثيرة لنزورها. عشنا تجربة جيدة، إنه (المتحف) مكان ممتاز لتأتي وتزوره".

© REUTERS / SATISH KUMAR متحف الغموض في دبي

وأوضحت سفيشيفا أنه بافتتاح متحف الغموض في دبي أصبحت الإمارات تضم تاسع متحف غموض في العالم. وترى مديرة المتحف أنه يكمل مشهد الترفيه في المدينة.

ونظمت مدارس عديدة زيارات لطلابها إلى المتحف ليستمتعوا بالغموض والخدع التعليمية.

وتبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف للشخص البالغ 80 درهما (نحو 21 دولارا) بينما تبلغ 60 درهما (نحو 16.3 دولار) للأطفال دون سن 15 عاما.

وبلغت تكلفة المتحف أربعة ملايين درهم (نحو مليون دولار). وهو ثاني متحف من نوعه في المنطقة بعد افتتاح متحف غموض في العاصمة العُمانية، مسقط، العام الماضي.

وقالت سفيشيفا إنه من المقرر أن تفتتح السلسلة ستة فروع في أماكن مختلفة في أنحاء المعمورة بنهاية العام.