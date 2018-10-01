هجوم عنيف على عمرو دياب... حكاية الصورة المثيرة للجدل مع تركي آل الشيخ

حالة من الغضب الشديد انتابت جمهور ومحبي المطرب المصري عمرو دياب، اليوم الإثنين، بعد مشاركته لصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر عمرو دياب الملقب من جانب معجبيه بـ "الهضبة"، في الصورة مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وغرد عمرو دياب مع الصورة: "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه""، ثم وصف آل الشيخ بـ "الساحر".

في زياره لحبيبي ابو ناصر للأطمئنان عليه (#ياساحر) pic.twitter.com/OgYIdwwLwu — Amr Diab (@amrdiab) September 30, 2018

​وسخرت مغردة من صورة عمرو دياب مع تركي آل الشيخ، عن طريق استخدام بعض كلمات أغاني عمرو دياب: "عمرو دياب احضن كمان خلينى اتوب ماتتهد بقه ياجدع مش هعرف احوش عنك كده".

#عمرو_دياب 😍

احضن كمان خلينى اتوب 😂😂👊

ماتتهد بقه ياجدع مش هعرف احوش عنك كده 😂😏 👊 pic.twitter.com/AHQblNjOnR — amalelakaad (@amalelakaad1) September 30, 2018

​واعتبرت مغردة أخرى أن ما يفعله عمرو دياب مع آل الشيخ تملق، قائلة لدياب: "يعني البلد من ٢٠١١ ثورات قامت فيها وحكومات ورؤساء اتغيروا فيها وناس ماتو وناس اتحبست والدنيا قامت في بلدك حرفيا وانت مرضتش تحشر نفسك في السياسه علشان متتحسبش على حد ضد حد! لكن تيجي دلوقتي وتدعم تركي في التوقيت ده بالذات ليه يعني؟ لا محتاج فلوس ولا شهره ولا اي حاجه!؟".

يعني البلد من ٢٠١١ ثورات قامت فيها وحكومات ورؤساء اتغيروا فيها وناس ماتو وناس اتحبست والدنيا قامت في بلدك حرفيا وانت مرضتش تحشر نفسك في السياسه علشان متتحسبش على حد ضد حد!

لكن تيجي دلوقتي وتدعم تركي في التوقيت ده بالذات ليه يعني؟ لا محتاج فلوس ولا شهره ولا اي حاجه!؟🙄

#عمرو_دياب — heba ahmed (@heba_livelife) October 1, 2018

​ولفت مغرد أن الصورة التي نشرها عمرو دياب على حسابه الخاص، تزامنت مع إطلاق ألبومه الجديد "كل حياتي": "عمرو دياب يعني بدل ما عمرو دياب ينزل اغنيه جديدة راح منزلنا صورة تركي ال شيخ.. يقوم اول ما ينزل اغنيه جديدة ماحدش هايسمعها.. الله على الماركتنح العبقري".

#عمرو_دياب يعني بدل ما عمرو دياب ينزل اغنيه جديدة راح منزلنا صورة تركي ال شيخ.. يقوم اول ما ينزل اغنيه جديدة ماحدش هايسمعها.. الله على الماركتنح العبقري — Akram el bezawy (@ABezawy) September 26, 2018

​يذكر أن تركي آل الشيخ، تعرض لسباب وشتائم من جماهير النادي الأهلي المصري، في مباراة الفريق أمام حوريا الغيني، بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان تركي آل الشيخ ، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بشكل مفاجئ، إنه يفكر في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة المصرية، بعد السباب الذي وجته الجماهير له.

وقال: "أفكر جديا بالانسحاب من الاستثمار بالرياضة في مصر، هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع".

ثم أعلنت القناة الفضائية الخاصة بتركي آل الشيخ "بيراميدز" انسحابه رسميا من الاستثمار في الرياضة المصرية.

وكان عمرو دياب طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "كل حياتي"، والذي يتعاون فيه مع تركي آل الشيخ في أغنيته الرئيسية، إذ كتب كلماتها.

ألبوم للتاريخ

عمرو عمل ألبوم يستاهل جمهوره العظيم

The one and only AMR DIAB

مين سمع الألبوم! pic.twitter.com/sDvS1EbPe5 — Kareem Nour (@KareemNour) September 30, 2018

وقد لا يعلم الكثيرون أن تركي آل الشيخ هو الذي كتب كلمات أغنية "يا أجمل عيون"، التي نالت جدلا واسعا من ألبوم عمرو دياب لعام 2017، "معدي الناس"، والتي تغزل فيها دياب بمواليد برج الحوت، ما جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، يتكهن بأنها موجهة إلى الممثلة المصرية، دينا الشربيني، وذلك لأنها من مواليد ذلك البرج.