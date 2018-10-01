"إل جي" تكشف عن هاتفها المزود بعدد "غير مسبوق" من الكاميرات (فيديو)

أزاحت شركة "إل جي" الكورية، الستار مؤخرا عن أحدث هواتفها الذكية، الذي يأتي بعدد غير مسبوق من الكاميرات.

وأشارت "إل جي" في إعلان ترويجي لهاتفها الجديد "في 40" (V40)، بأنه مزود بـ 5 كاميرات، من أجل منح تجربة مميزة في التصوير.

© AP Photo / Manu Fernandez تسريبات تكشف عن هاتف "المتعة" من "هواوي"... إمكانيات خرافية

ويبين الإعلان أن الواجهة الخلفية للهاتف تضم 3 كاميرات، بينما الأمامية كاميرتان، بالإضافة إلى ماسح لبصمة الإصبع، من أجل الولوج إلى الشاشة الرئيسية، ومستشعر ضوئي.

وستكون بعض كاميرات "في 40" مزودة بميزة التعرف إلى الوجوه، وقادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت شركة "إل جي" في بيانها الصحفي، أن هاتفها "في 40"، سيأتي بشاشة عرضها 6.4 بوصة، وهي مماثلة في حجمها لهاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 9"، وسيكون متوافر بثلاثة ألوان، بما في ذلك "الرمادي البلاتيني" و"الأحمر كارماين" و"أزرق مغربي"، وأن زجاجه سيكون مقاوم للخدش، وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

LG's V40 ThinQ will be the first smartphone to offer super-wide-angle and tele cameras https://t.co/F0govEjP4a pic.twitter.com/Br5BrLKgBX — DPReview (@dpreview) September 28, 2018

ومن المتوقع أن يطرح هاتف "إل جي في 40" في الأسواق العالمية، ابتداءا من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.