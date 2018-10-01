إليسا تعلق على فوز مايا رعيدي بـلقب "ملكة جمال لبنان" 2018

علقت المطربة اللبنانية، إليسا، على فوز مايا رعيدي، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

وقالت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، إنها تتفق مع العديد من المغردين، بأن مايا رعيدي تشبه، ملكة جمال لبنان السابقة لعام 1970، جورجينا رزق، زوجة المطرب اللبناني، وليد توفيق.

وغردت: "مايا رعيدي، يقول الناس بأنك تشبهين جورجينا رزق، وأنت كذلك بالفعل، وأتمنى أن تقدمي نفس النتيجة التي قدمتها. كل الحب".

Maya Reaidy! People are saying you look like Georgina Rizk and you actually do! I truly hope you will do the same result! All the love #MissLebanon2018 pic.twitter.com/r8jZYGsns7 — Elissa (@elissakh) October 1, 2018

​معقول الشبه؟ جورجينا رزق ملكة جمال الكون 👑 و مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018 👑 pic.twitter.com/B5x6tLzXtO

— Fri Fågel Från SWE 🇸🇪 🇱🇧 (@DonSweden) October 1, 2018

كأنو الملكة الجديدة مايا رعيدي كتير بتشبه جورجينا رزق؟ pic.twitter.com/2TjsxxMpmQ — Adeela — عديلة (@AdeelaOfficial) September 30, 2018

ملكة جمال لبنان ٢٠١٨ #مايا_رعيدي شبيهة ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق 😍 جمالهم هادىء #ملكة_جمال_لبنان pic.twitter.com/5w5aM1ghYi — أريج عبدالرحمن حمادة (@AreejHamadah) October 1, 2018

مبروووك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان💐

ذكرتينا بالزمن الجميل والملكة جورجينا رزق pic.twitter.com/4GfHm0Ah5V — Bassam.Safsouf (@SafsoufBassam) September 30, 2018

وفازت، مايا رعيدي، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، متفوقة بذلك على 30 فتاة أخرى، وحصدت جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأعلن فوز مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لهذا العام بعد الإجابة على السؤال الموحد "ما هو أكبر فشل في هذه الحياة"، فيما حلت كل من ميرا طفيلي وصيفة أولى، يارا أبو منصف وصيفة ثانية، فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

يذكر أن مايا رعيدي ترجع أصولها إلى قرية وطى حوب الواقعة في قضاء البترون، الواقع في محافظة الشمال اللبنانية، كما أنها درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.