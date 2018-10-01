أول فنانة عربية تطرح تطبيق خاصا بها

كشفت الممثلة المصرية، مي عز الدين، لمحبيها، اليوم الإثنين عن مفاجأة كانت ألمحت إليها خلال الفترة الماضية.

وقالت مي عز الدين عبر رسالة صوتية على حسابها على "إنستغرام"، إنها أطلقت تطبيق رسمي خاص بها، والذي أشارت إلى أنه بمثابة تذكرة دخول إلى عالمها وحياتها اليومية.

وأضافت أن التطبيق يضم وبشكل حصري، كل أسرارها بشأن الجمال، ونصائحها في الموضة، وذلك من خلال محتوى بالصور والفيديوهات.

كما ذكرت مي عز الدين عبر رسائلها، أنها ستجيب يوميا في التطبيق عن سؤال من أحد معجبيها، وأنها ستجعل معجبيها جزءا من تسوقها وسفرياتها وكواليس جلسات التصوير الخاصة بها.

ويتوافر التطبيق على "متجر غوغل"، التابع لشركة "غوغل" الأمريكية، بينما لا يتواجد على متجر "أبل".

يذكر أنه لم يسبق لفنانة عربية وأن طرحت تطبيق ذكي خاص بها على الهواتف المحمولة.

وشاركت مي عز الدين خلال 2018، ببطولة مسلسل "رسائل"، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وهناك العديد من النجمات العالميات اللاتي يمتلكن تطبيقات خاصة بهن، مثل مادونا وتايلور سويفت وريهانا وكيم كارداشيان.