بالفيديو... حسناء عراقية أخرى تتلقى تهديدا "دورها آت"

أثار مسلسل الاغتيالات الممنهجة التي استهدفت شخصيات عامة وفنانات عراقيات، آخرها ملكة الجمال المودل العراقية، تارة فارس، زوبعة غضب واستياء شعبيا تنديدا بمقتلها.

نشرت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم، مقطع فيديو تؤكد فيه تلقيها تهديدات بالقتل، بعد أيام من مقتل عارضة الأزياء العراقية تارا فارس.

وأعربت قاسم عن خوفها على حياتها في مقطع الفيديو، قالت فيه إنها تلقت رسالة تهديد تحذرها من أن "دورها آت".

واغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء الماضي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس الماضي، مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وعارضة أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي تارة فارس (22 عاما) بطلق ناري.

وتعتبر تارة فارس، من بين إحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.