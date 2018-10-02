سر المرأة الصينية البالغة 50 عاما وتبدو كأنها في الـ20 (صور)

قامت امرأة صينية في الخمسينات من عمرها بالحفاظ على صباها عن طريق ممارسة الرياضة في البرد القارس، فتبدو وكأن عمرها عشرون عاما.

ونقلت وسائل الإعلام الأجنبية أن المرأة الصينية، ليو إيلين، تمارس اليوغا في درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر وحتى تمارس السباحة في خزانات المياه المفتوحة في فصل الشتاء.

ومارست ليو السباحة في مارس/آذار من هذا العام في بحيرة بايكال ونشرت صور عديدة للحدث.

ولدى ليو ابن وهو يبلغ 23 عاما، ويعتقد الناس من حولهم أنها صديقته، وتمارس ليو الآن الغوص في الفلبين، وتقول أنها مهمتمة بالغوص العميق دون معدات.

وتنصح المرأة الصينية النساء، بالإضافة إلى الأنشطة البدنية، أن يحتفظن بجمالهن دون إساءة في استخدام الماكياج، وأن لا يدللن أنفسهن بالأطعمة الدهنية (مثل الوجبات السريعة)، مفضلين نظام غذائي "أخضر".