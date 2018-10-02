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20:09 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    زائرة تلتقط صورة سيلفي على أعلى منصة عرض في أوروبا، والتي تقع على الطابق 89 من برج فيديراتسيا-فوستوك في المجمع الاقتصادي موسكو-سيتي في موسكو

    مناطق حول العالم تحظر التقاط صور "السيلفي"... منها دولة عربية

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
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    أصبحت صور "السيلفي" من علامات الاستمتاع بالإجازات والتنزه، بل وتحولت إلى "حمى" اجتاحت العالم كله، ما دفع بعض شركات التكنولوجيا للتنافس على طرح أفضل هاتف ذكي قادر على التقاط صور "سيلفي" مثالية وبمقاييس عالمية.

    ولكن السنوات الأخيرة، شهدت ارتفاع حوادث وفاة بسبب صور "السيلفي"، ما دفع بعض الدول حول العالم للإعلان صراحة عن حظرها، خوفا على الأرواح، ولاحترام المشاعر المقدسة، ونعرض في السطور التالية أبرز مناطق في العالم وضعت علامة الحظر على هذه النوعية من الصور. 

    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
    © Photo / Facebook/HaifaWehbe
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    كوريا الجنوبية

    أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تعتزم مقاضاة الأفراد الذين يبيعون عصا صور "السيلفي"، والتي تثبت الهواتف الذكية من على ارتفاع، من أجل التقاط صور "سيلفي" تحمل عدد كبير من الأشخاص.

    وأشارت كوريا الجنوبية إلى أن عقوبة بائعي عصا صور "السيلفي" تتراوح ما بين السجن أو دفع غرامة مالية بقيمة 30 مليون وون (17 ألف جنيه استرليني).

    وجاء القرار، بعدما قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية، أن هذه العصي تتداخل مع غيرها من وسائل الاتصال، وهو ما قد يؤثر على جودة الاتصالات داخل الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "كوري تايمز".

    السعودية

    قررت السلطات السعودية، في شهر ديسمبر/كانون الأول، منع التصوير داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك احترامًا للشعائر الدينية.

    وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القرار جاء "تعظيما لشعائر الله واحترامًا لمشاعر الحجاج والمعتمرين"، وطالبت السلطات السعودية أصحاب حملات الحج والعمرة بتنبيه زورا الحرمين إلى تلك التعليمات، التي تهدف لتهيئة المناخ التعبدي لهم.

    وصرحت مصادر لصحيفة "عكاظ" بأن القرار جاء بعد أن تسببت عادة التصوير داخل الحرمين في الشوشرة على المصلين وإثارة مشاعرهم، ما يستوجب استجابة جميع زوار الحرمين إلى القرار الجديد.

    فرنسا

    تمنع إدارة شواطئ جروبي الشهيرة في جنوب فرنسا التقاط صور "سيلفي"، وذلك بغرض توفير الاستجمام لرواده، وكذلك لعدم استخدام المناظر الطبيعية من أجل إثارة حقد الأصدقاء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    نيويورك

    أصبحت نيويورك هي أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر الصور "السيلفي"، ولكن في حالة واحدة فقط، إذا كانت الصورة مع أسد أو نمر أو مع قطة كبيرة أخرى.

    وعلى وجه التحديد، فإنه يحظر القانون هناك الاتصال المباشر بين أفراد الجمهور والقطط الكبيرة في حدائق الحيوان، ومن الممكن أن يواجه عارضو الحيوانات الذين لا يطيعون هذا القانون، غرامات مالية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    إسبانيا

    فرض المسؤولون في المنطقة الشمالية من بامبلونا، في إسبانيا، حظرا على التقاط صور "السيلفي" خلال الجري في مهرجان الثيران في مدينة بامبلونا.

    في الواقع ينص القانون على أن أي شخص يعرض حياته للخطر عن طريق التصوير أو التقاط الصور أثناء مهرجان الثيران، من الممكن أن يواجه غرامات خطيرة تصل إلى 3000 يورو (4100 دولار)، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    أستراليا

    منع منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في عام 2015 في ملبورن بارك من التقاط صور "السيلفي"، وذلك خوفا من المنظمين للحدث من أنها قد تشتت انتباه اللاعبين خلال المباراة بالإضافة إلى إلهاء الآخرين الذين يتابعون المسابقة، وفقا لصحيفة "كوريير ميل" الأسترالية.

    المملكة المتحدة

    أقرت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة أنه من غير القانوني التقاط صورة "سيلفي" بداخل مراكز اقتراع، أو التغريد بصور لأنفسهم مع بطاقات الاقتراع، لأنهم قد يواجهوا غرامة تصل إلى 5000 يورو أو السجن 6 أشهر.

    ووفقا للقانون، فإنه يعد من المخالفات الجنائية الكشف عمن تم التصويت وكشف رقم الضمان على بطاقة الاقتراع.

    إيران

    حظر رئيس اللجنة الأخلاقية للاتحاد الإيراني لكرة القدم أي لاعبين أو مدربين أو فريق عمل من التقاطهم صور "سيلفي" مع أي مشجعات، والسبب هو القلق من أن هذه الصور قد تستخدم من قبل الإناث لتحقيق مكاسب سياسية أو حتى مقاضاة اللاعبين بسبب مزاعم تحرش جنسي بهن.

    كما أنه تم حظر النساء من حضور أي رياضة للذكور في الجمهورية الإسلامية، وخلال بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا في أوائل عام 2015، تم تحذير اللاعبين الإيرانيين المشاركين من أنهم سيواجهون عواقب وخيمة إذا التقطوا صورا "سيلفي" مع المشجعين الإناث، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية

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