مناطق حول العالم تحظر التقاط صور "السيلفي"... منها دولة عربية

ولكن السنوات الأخيرة، شهدت ارتفاع حوادث وفاة بسبب صور "السيلفي"، ما دفع بعض الدول حول العالم للإعلان صراحة عن حظرها، خوفا على الأرواح، ولاحترام المشاعر المقدسة، ونعرض في السطور التالية أبرز مناطق في العالم وضعت علامة الحظر على هذه النوعية من الصور.
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تعتزم مقاضاة الأفراد الذين يبيعون عصا صور "السيلفي"، والتي تثبت الهواتف الذكية من على ارتفاع، من أجل التقاط صور "سيلفي" تحمل عدد كبير من الأشخاص.
وأشارت كوريا الجنوبية إلى أن عقوبة بائعي عصا صور "السيلفي" تتراوح ما بين السجن أو دفع غرامة مالية بقيمة 30 مليون وون (17 ألف جنيه استرليني).
وجاء القرار، بعدما قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية، أن هذه العصي تتداخل مع غيرها من وسائل الاتصال، وهو ما قد يؤثر على جودة الاتصالات داخل الدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "كوري تايمز".
السعودية
قررت السلطات السعودية، في شهر ديسمبر/كانون الأول، منع التصوير داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك احترامًا للشعائر الدينية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القرار جاء "تعظيما لشعائر الله واحترامًا لمشاعر الحجاج والمعتمرين"، وطالبت السلطات السعودية أصحاب حملات الحج والعمرة بتنبيه زورا الحرمين إلى تلك التعليمات، التي تهدف لتهيئة المناخ التعبدي لهم.
وصرحت مصادر لصحيفة "عكاظ" بأن القرار جاء بعد أن تسببت عادة التصوير داخل الحرمين في الشوشرة على المصلين وإثارة مشاعرهم، ما يستوجب استجابة جميع زوار الحرمين إلى القرار الجديد.
مع الصديق ابو الغالية احمد البادي بسطح الحرم #سيلفي_الحج pic.twitter.com/OdWXiBMrNP— هلال بن عبدالله العلوي (@alalawi3) September 6, 2017
فرنسا
تمنع إدارة شواطئ جروبي الشهيرة في جنوب فرنسا التقاط صور "سيلفي"، وذلك بغرض توفير الاستجمام لرواده، وكذلك لعدم استخدام المناظر الطبيعية من أجل إثارة حقد الأصدقاء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
نيويورك
أصبحت نيويورك هي أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر الصور "السيلفي"، ولكن في حالة واحدة فقط، إذا كانت الصورة مع أسد أو نمر أو مع قطة كبيرة أخرى.
Illegal to take a selfie with a tiger in New York? Take that Big Apple. pic.twitter.com/DRdBLDxwnb— Bill Wright (@bilywonka) June 26, 2014
إسبانيا
فرض المسؤولون في المنطقة الشمالية من بامبلونا، في إسبانيا، حظرا على التقاط صور "السيلفي" خلال الجري في مهرجان الثيران في مدينة بامبلونا.
في الواقع ينص القانون على أن أي شخص يعرض حياته للخطر عن طريق التصوير أو التقاط الصور أثناء مهرجان الثيران، من الممكن أن يواجه غرامات خطيرة تصل إلى 3000 يورو (4100 دولار)، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
No 3 on the #Top5 Most dangerous places to take a selfie: Running of the bulls — Spain— Voice Of Wits (@vowfm) November 15, 2017
No surprises here, Turns out it's dangerous to stop and take photos with a rampaging bull! So much so that authorities imposed a €4,000 fine#Mainswitch pic.twitter.com/GaKrF6NKgf
أستراليا
المملكة المتحدة
أقرت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة أنه من غير القانوني التقاط صورة "سيلفي" بداخل مراكز اقتراع، أو التغريد بصور لأنفسهم مع بطاقات الاقتراع، لأنهم قد يواجهوا غرامة تصل إلى 5000 يورو أو السجن 6 أشهر.
ووفقا للقانون، فإنه يعد من المخالفات الجنائية الكشف عمن تم التصويت وكشف رقم الضمان على بطاقة الاقتراع.
إيران
حظر رئيس اللجنة الأخلاقية للاتحاد الإيراني لكرة القدم أي لاعبين أو مدربين أو فريق عمل من التقاطهم صور "سيلفي" مع أي مشجعات، والسبب هو القلق من أن هذه الصور قد تستخدم من قبل الإناث لتحقيق مكاسب سياسية أو حتى مقاضاة اللاعبين بسبب مزاعم تحرش جنسي بهن.
كما أنه تم حظر النساء من حضور أي رياضة للذكور في الجمهورية الإسلامية، وخلال بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا في أوائل عام 2015، تم تحذير اللاعبين الإيرانيين المشاركين من أنهم سيواجهون عواقب وخيمة إذا التقطوا صورا "سيلفي" مع المشجعين الإناث، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
#FreeIran2018 #WorldCup2018 #cheerleader #best #team— Roger Edde (@EddeRoger) June 15, 2018
helping #Iran win the day,
in otherwise, a #dull
low #energy & not so #smart or seriously contested #game
Yet that’s the #friendly #lovely face of Iran we look forward to contemplate
back home where #darkness prevails since79 pic.twitter.com/sb4Vx0LrkU
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