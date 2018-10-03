هل جربت تناول المعكرونة في درجة حرارة 60 تحت الصفر...هذا ما سيحدث (صورة)

نشر موقع وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة نشرها أحد العاملين في المحطة، لطبق من "المعكرونة"، في الهواء الطلق.

الأمر يبدو للوهلة الأولى طبيعيا، إلا أن أحد العاملين في المحطة الواقعة في القطب الجنوبي، نشر صورة طبق "معكرونة" في الهواء الطلق الذي وصلت فيه درجة الحرارة لـ 60 درجة مئوية تحت الصفر.

ليظهر طبق الطعام بشكل فريد ومثير، حيث تجمدت "المعكرونة" بشكل غير طبيعي لتتدلى من الشوكة التي علقت في الأعلى تجاه الصحن الموضوع بأسفله.

وعنون صاحب الصورة قائلا" هل يريد أي شخص تناول معكرونة مجمدة؟"، وأضاف بأنه في مثل هذه الظروف يجب الانتباه للطعام كي لايبرد كثيرا.

وبحسب الوكالة فإنها ترسل موظفيها هناك في إطار دراسة تعدها لمعرفة إمكانية قدرة الإنسان على الحياة منعزلا وفي ظروف قاسية.