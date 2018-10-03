اكتشاف بكتيريا قاتلة في عملة بريطانيا

اكتشف فريق من العلماء نوعا قاتلا من البكتيريا يوجد على سطح العملات المعدنية البريطانية، ما تسبب في صدمة للملايين من مستخدميها.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن العلماء توصلوا إلى هذا الاكتشاف بعد أن فحصوا عملات معدنية من فئات مختلفة، واكتشفوا 19 نوعا من البكتيريا من بينهما نوعين يشكلان خطرا على الحياة.

© AP Photo / Victor R. Caivano العثور على بكتيريا عمرها أكثر من 3 ملايين عام

وأوضح العلماء أن من بين البكتيريا التي تم اكتشافها بكتيريا "المكورات العنقودية الذهبية"، فضلا عن بكتيريا تنتقل عبر الهواء وتهدد حياة من تصيبه.

ومن بين الأعراض التي تسببها البكتيريا التي وجدت على العملات المختلفة، العدوى المعوية وما يصاحبها من الآن البطن، كذلك فمن الممكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد والمسالك البولية وأمراض الدم.

وبطبيعة الحال فإن أصحاب أجهزة المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من البكتيريا، وأشار العلماء إلى أن الفحص أثبت أن نحو 20% من البريطانيين يحملون هذه البكتيريا في أنوفهم، ما يعني أنهم لمسوا أنوفهم بعد أن أمسكوا بتلك العملات.

وتسبب البكتيريا المكتشفة في بعض الحالات نفس الأعراض التي تصاحب التسمم الغذائي، كما عثر العلماء فوق أسطح العملات على بكتيريا توجد في الأساس في براز يمكن أن تسبب تسمم الدم.