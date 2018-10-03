ميغان وهاري يتفقدان إعلان الاستقلال الأمريكي عن الحكم البريطاني

بدأت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، زيارتها الأولى بمراجعة نسخة من إعلان الاستقلال الأمريكي عن الحكم البريطاني.

وزار الزوجان اليوم ما يطلق عليه إعلان ساسكس، وهو واحد من مخطوطين فقط بخط اليد من النص الأمريكي في إيدي هاوس بمدينة تشيتشستر، بحسب "رويترز".

© REUTERS / POOL أخت ميغان ماركل تتوسل لها لتتصالح مع والدها

وحفظ المخطوط لأكثر من 60 عاما في حجرة محصنة وسط الكثير من الوثائق في مكتب محفوظات وسط ساسكس حتى أظهر باحثان من جامعة هارفارد أهميته العام الماضي.

ويصور الإعلان الحكم البريطاني باعتباره حكما استبداديا، ويقول المخطوط "تاريخ ملك بريطانيا العظمى الحالي هو تاريخ للجروح المتكررة والتعنت".

والنسخة الأخرى المكتوبة بخط اليد والتي يرجع تاريخها لعام 1776 محفوظة في الأرشيف الوطني بواشنطن.

وتشمل جولة الزوجين أيضا زيارة للجناح الملكي في برايتون في أول زيارة يقوم بها ميغان وهاري للمقاطعة الواقعة في جنوب إنجلترا منذ أن أصبحا دوق ودوقة ساسكس.

وسيزوران كذلك جمعية خيرية للناجين من انتهاكات جنسية قبل أن يناقشا الصحة العقلية والرعاية العاطفية مع مجموعة من الشباب.