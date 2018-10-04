بالفيديو... فنان مصري شهير يعلن إصابته بالسرطان

كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان وذلك أثناء تكريمه، يوم الأربعاء، بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال الفيشاوي (66 عاما) في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 للمهرجان "ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا".

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وأضاف "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان . سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه".

وكان بصحبة الفيشاوي على المسرح لدى تكريمه ابنه الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية امتلك عدد من النجوم والمشاهير العرب شجاعة الإعلان عن إصابتهم بالسرطان من أبرزهم المغنية اللبنانية إليسا التي قالت إنها تعافت من المرض.

ويستمر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حتى الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية.