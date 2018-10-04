بالفيديو... فنان مصري شهير يعلن إصابته بالسرطان

وقال الفيشاوي (66 عاما) في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 للمهرجان "ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا".
وكان بصحبة الفيشاوي على المسرح لدى تكريمه ابنه الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية امتلك عدد من النجوم والمشاهير العرب شجاعة الإعلان عن إصابتهم بالسرطان من أبرزهم المغنية اللبنانية إليسا التي قالت إنها تعافت من المرض.
ويستمر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حتى الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية.
مفاجأة.. #فاروق_الفيشاوي يصدم جمهوره عندي سرطان.. ولكني سأهزمه!#مهرجان_الاسكندرية_السينمائي لدول #البحر_المتوسط في دورته 34 pic.twitter.com/brqQK5fowK— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) October 3, 2018
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