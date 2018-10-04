"تفطر كبدة" تثير غضب السعوديين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغا" بعنون "تفطر كبدة"، انتقدوا من خلاله في تغريدات كثيرة عددا من الأمور والتصرفات التي يقوم بها سعوديون، فيما غرد آخرون بالفعل عن الطعام، وإذا كان بإمكانهم الإفطار بوجبة من الكبدة أم لا.

وانتقد أحد المغردين عبر هاشتاغ "تفطر كبدة"، قيام بعض سائقي السيارات بإلقاء القمامة من الشباك في أثناء القيادة رغم فخامة السيارة التي يركبونها.

فعلياً نحب الكبده ، لكن الصراحه كلها سموم وهى عباره عن دم متجمد، خصوصاً خرفان الشبوك كلها تاكل نفيع🤢عشان يوفرون.

#تفطر_كبده — GRAUB (@ii_welll) October 4, 2018

واعتبر مغرد أن طعام الكبدة كله سموم، باعتباره دما متجمدا، مفترضا أنه لا يجب أكلها، وتحدث مغرد عن الكبدة التي تباع في المدارس وأنه وجدها غير صالحة للأكل.

#تفطر_كبده

انصح الجميع بعدم اكل الكبده من المطاعم لان معظمها مجهولة المصدر وقد تكون من مواشي مريضة او هزيله.

كنت من مدمني فطور الكبده والحمد الله اهتديت بعد ان قرفني فيها احد الاحبه🤢

وشرح لي عن بعض مصادرها 🤮🤮 — علقمه (@opvOLhdRhhb1zeP) October 4, 2018

ونصح مغرد الآخرين بعدم تناول الكبدة من المطاعم، مؤكدا أن بها "أضرار عديدة".

ودّي اعرف صاحب هذا الهاشتاق #تفطر_كبده واعزمه للفطور شهر كامل على احسابي في اي مطعم راقي يختاره ولايغرّد او يطرح مثل هذا الهاشتاق على الصبح.. اتكلم بكل صدق — مهدي العجمي (@ibnmisfer) October 4, 2018

وأثار الهاشتاغ غضب عدد من السعوديين عبر موقع "تويتر"، واعتبر بعضهم أن تصدر هاشتاغ يتحدث عن الطعام لموقع عالمي، إنما يدل على عدم الاهتمام بالأشياء التي تستحق.