"تفطر كبدة" تثير غضب السعوديين

وانتقد أحد المغردين عبر هاشتاغ "تفطر كبدة"، قيام بعض سائقي السيارات بإلقاء القمامة من الشباك في أثناء القيادة رغم فخامة السيارة التي يركبونها.
فعلياً نحب الكبده ، لكن الصراحه كلها سموم وهى عباره عن دم متجمد، خصوصاً خرفان الشبوك كلها تاكل نفيع🤢عشان يوفرون.— GRAUB (@ii_welll) October 4, 2018
#تفطر_كبده
واعتبر مغرد أن طعام الكبدة كله سموم، باعتباره دما متجمدا، مفترضا أنه لا يجب أكلها، وتحدث مغرد عن الكبدة التي تباع في المدارس وأنه وجدها غير صالحة للأكل.
#تفطر_كبده— علقمه (@opvOLhdRhhb1zeP) October 4, 2018
انصح الجميع بعدم اكل الكبده من المطاعم لان معظمها مجهولة المصدر وقد تكون من مواشي مريضة او هزيله.
كنت من مدمني فطور الكبده والحمد الله اهتديت بعد ان قرفني فيها احد الاحبه🤢
وشرح لي عن بعض مصادرها 🤮🤮
ونصح مغرد الآخرين بعدم تناول الكبدة من المطاعم، مؤكدا أن بها "أضرار عديدة".
ودّي اعرف صاحب هذا الهاشتاق #تفطر_كبده واعزمه للفطور شهر كامل على احسابي في اي مطعم راقي يختاره ولايغرّد او يطرح مثل هذا الهاشتاق على الصبح.. اتكلم بكل صدق— مهدي العجمي (@ibnmisfer) October 4, 2018
وأثار الهاشتاغ غضب عدد من السعوديين عبر موقع "تويتر"، واعتبر بعضهم أن تصدر هاشتاغ يتحدث عن الطعام لموقع عالمي، إنما يدل على عدم الاهتمام بالأشياء التي تستحق.
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