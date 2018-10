View this post on Instagram

بطل الحرب و السلام مع والدتي في بيتنا في شارع الميرغني مصر الجديده و الشاهد الاول علي عقد جواز والدي و والدتي…كل عيد ٦ اكتوبر و انتم طيبين 🇪🇬#٦_اكتوبر

