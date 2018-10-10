نجاح أول عملية جراحية فريدة من نوعها في قطر

أعلن فريق متخصص من الأطباء في أحد مراكز الطب القطرية، عن نجاح أول عملية جراحية فريدة من نوعها يتم إجراؤها داخل البلاد.

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، كشف فريق طبي قطري تفاصيل عملية جراحية أجريت مؤخرا لفصل توأم ملتصق في الكبد، والتي وصفت بالمعقدة والاستثنائية.

وبحسب الصحيفة يعود التوأم لأبوين من جمهورية مالي، وأن حالة الالتصاق التي كانا يعانيان منها في الكبد، تعد من أخطر أنواع الالتصاق، نظرا لاحتياج كل طفل للاستفادة الكاملة من وظائف كبده دون مشاركة مع أحد، فضلا عن أن هذه النوعية من التوائم الملتصقة تعاني من تشوهات إضافية، ونسبة كبيرة منهم يموتون قبل أن يولدوا.

إنجاز طبي جديد.. نجاح أول جراحة فصل توأم ملتصق في قطرhttps://t.co/wx3M5DHzBv pic.twitter.com/h3Q7OqbJOP — بوابة الشرق (@alsharq_portal) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

ونوهت الصحيفة، إلى أن العملية تأتي تحت رعاية مؤسسة حمد الطبية، أنه قام بالعملية 10 جراحين، واستمرت الجراحة 9 ساعات من دون عقبات لفصل التوأم البالغ من العمر 4 أشهر وقتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الطبي ومساعديه قد استعد لجراحة التوأم تماما، حيث أمضى ما يزيد عن 150 طبيبا ومساعدا أكثر من 30 ساعة في محاكاة العملية لتقليل المخاطر والوصول لأفضل نتيجة ممكنة، وذلك باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صنع مجسم يحاكي بطن التوأم والكبد من أجل التخطيط المحكم للجراحة.

نجاح أول جراحة فصل توأم ملتصق في قطر https://t.co/KyJmXRFYyi pic.twitter.com/HdYSApxZ9b — بوابة الشرق (@alsharq_portal) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

من جهته، أشاد الشيخ أحمد تيجاني، سفير جمهورية مالي لدى قطر، بالعلاقات المتميزة بين بلاده ودولة قطر، وما تتسم به من تطور وثقة متبادلة.

وأكد أن الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مالي في ديسمبر الماضي، كانت ناجحة للغاية، وحققت أهدافها وتم خلالها توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما نوه بجهود الشيخة موزا بنت ناصر —والدة أمير قطر- في تعليم أبناء مالي، في إطار مؤسسة التعليم فوق الجميع.