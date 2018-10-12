وفاة الفنانة المصرية غنوة سليمان شقيقة أنغام في حادث سير

لقيت المطربة والممثلة المصرية، غنوة محمد علي سليمان مصرعها، منذ قليل، في حادث سير وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس في القاهرة الكبرى، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

© Photo/ Facebook/ Angham ماذا طلبت أنغام من السعوديات في اليوم الوطني السعودي (فيديو) ، فإن غنوة هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل "الأب الروحي"، في جزئه الثاني الذي يعرض حاليا على شاشة مجموعة قنوات "dmc" المصرية.

ومسلسل "الأب الروحي 2" بطولة الفنانين: "سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، محمود الجندي، وفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجي، وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة".