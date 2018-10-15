فيروس خطير يهدد الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"

عثر مبرمجون واختصاصيون في شركة "Cisco" على نوع جديد من الفيروسات التي تهدد مستخدمي نظام "أندرويد" في الهواتف الذكية.

المختصون نبهوا لخطورة الفيروس الجديد الذي من الممكن أن يضرب أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد"، والذي سيكون بمقدوره سرقة البيانات الشخصية الخاصة.

© AP Photo / Andre Penner) تحديث رئيسي جديد لـ"واتسآب" يحمل كابوسا لمستخدمي أندرويد

الخبراء أطلقوا على الفيروس اسم "GPlayed"، حيث يقدم الفيروس نفسه على أنه تطبيق "Google Play" الرسمي، حيث يظهر على الشاشة شعار "Google Play Marketplace".

ويستطيع الفيروس التحكم عن بعد بالهاتف من خلال إسرال الرسائل وحظر المكالمات، بالإضافة لإمكانية الوصول للبيانات المصرفية الخاصة.

وبحسب الخبراء، فإن خطورة هذا الفيروس تعتبر كبيرة وبخاصة على أجهزة الهواتف التي تعتمد على نظام "أندرويد" في عملها.