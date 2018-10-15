ريال مدريد يوافق على رحيل مودريتش للدوري الإيطالي بشرط

مازال رئيس نادي ريال مدري الإسباني، فلورنتينو بيريز، يخشى من رحيل، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من الفريق الملكي متجها صوب الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة " ذا صن البريطانية"، وضع بيريز عراقيل جديدة في طريق مودريتش بيريز، من أجل السماح له بمغادرة الفريق، وتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي.



© REUTERS / JOHN SIBLEY الحزن يسيطر على مودريتش... ويفكر في طريق رونالدو

وتابعت "ذا صن"، أن بيريز ربما سيعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الميرنغي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، ولكن بشرط.

وكشفت صحيفة فوتبول إيطاليا، في وقت سابق، أن مودريتش غير سعيد في النادي الملكي خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يشعر بالحزن، بسبب تدهور أوضاع الفريق ونتائجه.

ونوهت فوتبول إيطاليا، إلى أن المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام لا يستبعد الرحيل عن الميرينغي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف ذا صن، أن شرط بيرز للسماح بمغادرة مغادرة أفضل لاعب في العالم إلى إيطاليا، تتوقف على نجاح الملكي في الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.

وأوضحت ذا صن، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن النيراتزوري سيحاول مجددا الظفر بخدمات مودريتش (33 عاما) في الميركاتو الشتوي، مضيفا بأنه كان قريبا جدا من حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev رغم الإغراءات... مودريتش ينوي اللاحاق برونالدو

وارتبط مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلان، الصيف الماضي، لتحقيق رغبته بالانتقال إلى ميلانو من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي، الذي شد إليه الأنظار أخيرا بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس. لكن ريال مدريد اشتكى النيراتزوري للفيفا، بسبب "مفاوضاته غير القانونية" مع اللاعب، الذي ما زال عقده ساريا مع النادي الملكي.

وكانت أفادت صحيفة: "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير — وقتها — فإن الصفقة كانت تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي كانوا يريدون إتمامها بأي ثم.

وتأتي هذه الأنباء، بعد تأكيد إنتر ميلان "استحالة" ضم الكرواتي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على لسان بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي الإيطالي.