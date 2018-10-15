تعرف على الدول الأفضل للعيش وتحسين الدخل

نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي قائمة بأفضل الدول وأكثرها اختيارا من قبل المغتربين، للعمل فيها ومتابعة حياتهم.

فبحسب استطلاع أجراه الموقع على عدد كبير من المغتربين، أظهر المسح بأن 45 في المئة من المغتربين قالوا بأنهم تقاضوا أجورا أكبر في وظائفهم خارج بلادهم.

وأن 28 في المئة من العاملين انتقلوا للعيش خارج بلادهم بهدف تحسين الدخل.

وتصدرت سويسرا قائمة البلدان الأفضل لتعزيز الدخل، فالبرغم من أسعارها المرتفعة إلا أن الدخل السنوي شهد زيادة وصلت لنحو 61 ألف دولار أمريكي.

فيما وصل دخل العمالة الوافدة السنوي إلى 203 آلاف دولار سنويا.

واحتلت سنغافورة قائمة الوجهات الأفضل للعيش للسنة الرابعة على التوالي، متقدمة على بلدان مثل نيوزيلندا وألمانيا وكندا، واحتلت سويسرا المرتبة الثامنة في هذا التصنيف.

من جهتها تصدرت السويد قائمة البلدان من حيث قائمة تكاليف المعيشة للأسر.