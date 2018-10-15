9 نصائح لتحظى بعلاقة رائعة مع شريكة حياتك

يعاني الكثير من الرجال المتزوجين من مشكلة الاهتمام بالزوجة والعناية بها، لعدة أسباب منها شخصية وأخرى مرضية.

قدم موقع "onlymyhealth" تسع نصائح للرجال المتزوجين من أجل الحفاظ على العلاقة مع زوجاتهم من أجل عدم الوصول للإنفصال والطلاق.

© Fotolia / Andrey Popov لهذه الأسباب... انخفاض معدلات الطلاق خلال الـ 25 عاما إلى النصف

1- كن شهما في حضورها: حيث تفضل النساء الرجل الشهم ، فتفاصيل صغيرة ستلقى لدى الإمرأة تقديرا جيدا وسترغب في رد المعروف مضاعفا، فمثلا يمكنك فتح باب السيارة لها أو تحضير وجبة غذاء.

2-الإمساك بيدها: حيث تعتبر هذه البادرة عادية جدا، إلا أنك بذلك تخبر الجميع بأنكم معا، الأمر الذي يسعدها.

3-المديح: فقول كلمات جميلة لها في أمور شخصية تتعلق بها يرسم ابتسامة على وجهها و تقدر ذلك، كأن تقول لها لديك قصة شعر رائعة.

4-اصطحبها في إجازة: فدعوتك لها للقيام بإجازة معا، ستشعرها بمدى اهتمامك وحاجتك لها.

5-التواصل الدائم: حين تقوم بالاتصال بها لمعرفة أحوالها وكيف يسير يومها، سيرسم ابتسامة على وجهها و سيشعرها باهتمامك.

6-المفاجأة: وتعتبر هذه النصيحة للأفراد الذين يعملون في مدن أخرى بعيدة عن زوجاتهم أو صديقاتهم حيث يعتبر هذا العامل ذو تأثير قوي.

7-تقديم الهدايا و الورود: تفضل النساء الورود كهدايا، ولايهم مانوعية الورود بقدر فكرة الهدية.

8-السهر معا: فقضاء سهرة معا في وقت مناسب يعتبر أحد العوامل المساعدة للعلاقات الزوجية.

9-الاهتمام: حيث يجب إظهار الاهتمام بشكل دائم وليس عند حدوث طارئ ما.