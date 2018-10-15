9 نصائح لتحظى بعلاقة رائعة مع شريكة حياتك

قدم موقع "onlymyhealth" تسع نصائح للرجال المتزوجين من أجل الحفاظ على العلاقة مع زوجاتهم من أجل عدم الوصول للإنفصال والطلاق.
1- كن شهما في حضورها: حيث تفضل النساء الرجل الشهم ، فتفاصيل صغيرة ستلقى لدى الإمرأة تقديرا جيدا وسترغب في رد المعروف مضاعفا، فمثلا يمكنك فتح باب السيارة لها أو تحضير وجبة غذاء.
2-الإمساك بيدها: حيث تعتبر هذه البادرة عادية جدا، إلا أنك بذلك تخبر الجميع بأنكم معا، الأمر الذي يسعدها.
3-المديح: فقول كلمات جميلة لها في أمور شخصية تتعلق بها يرسم ابتسامة على وجهها و تقدر ذلك، كأن تقول لها لديك قصة شعر رائعة.
4-اصطحبها في إجازة: فدعوتك لها للقيام بإجازة معا، ستشعرها بمدى اهتمامك وحاجتك لها.
5-التواصل الدائم: حين تقوم بالاتصال بها لمعرفة أحوالها وكيف يسير يومها، سيرسم ابتسامة على وجهها و سيشعرها باهتمامك.
6-المفاجأة: وتعتبر هذه النصيحة للأفراد الذين يعملون في مدن أخرى بعيدة عن زوجاتهم أو صديقاتهم حيث يعتبر هذا العامل ذو تأثير قوي.
7-تقديم الهدايا و الورود: تفضل النساء الورود كهدايا، ولايهم مانوعية الورود بقدر فكرة الهدية.
8-السهر معا: فقضاء سهرة معا في وقت مناسب يعتبر أحد العوامل المساعدة للعلاقات الزوجية.
9-الاهتمام: حيث يجب إظهار الاهتمام بشكل دائم وليس عند حدوث طارئ ما.
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