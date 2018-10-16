" الحمام المخمور"...طائر العام في نيوزيلندا (صور)

تم الإعلان في نيوزيلندا عن إطلاق جائزة تعرف باسم "طائر السنة"، وذلك بهدف التوعية للمخاطر التي تتعرض لها الطيور.

فازت الحمامة من نوع "كيرر" بجائزة أفضل طائر لعام 2018.

ويعرف هذا النوع من الحمام بشهرته الكبيرة في نيوزيلندا نظرا للسلوك الغريب والهزلي الذي تتميز به.

حيث يفضل هذا النوع من الحمام تناول الفواكه الحلوة والتي يتم تخميرها باستخدام الكحول، بحسب ما نقل موقع "ndtv".

وغالبا مايتصرف هذا الحمام بنوع من الحالات الغير متناسقة والتي تشبه لحد بعيد حالة السكر، وبحسب ميغان هابشر، إحدى المشاركات بالتصويت فإن "الحمائم النيوزيلندية تتميز بسمعة سيئة نظرا لسلوكها الغريب،

حيث يوجد العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر هذه الطيور وهي تسقط من الأشجار بشكل عفوي و غريب في آن معا".