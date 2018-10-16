"فيسبوك" يفرح مستخدميه بخاصية طال انتظارها

أعلن المسؤولون عن موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن البدء بإجراء التجارب على خاصية محو الرسائل المرسلة، والتي كانوا قد أعلنو عنها في بداية العام.

خاصية محو الرسائل التي كان قد أعلن عنها في أبريل/نيسان، دخلت مرحلة التجارب، بحسب ما نقل موقع "Neowin".

وسيكون بالإمكان محو الرسائل في غضون 24 ساعة.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت العديد من التطبيقات قد أدخلت هذه الخاصية على أنظمتها، كـ"واتس آب" و"تلغرام"، ونالت الكثير من علامات الرضى لدى المستخدمين.

يذكر بأن الموقع طرح منذ أيام خاصية جديدة والمتعلقة بتحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة، إلى صور ثلاثية الأبعاد.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة.