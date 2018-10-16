"فيسبوك" يفرح مستخدميه بخاصية طال انتظارها

خاصية محو الرسائل التي كان قد أعلن عنها في أبريل/نيسان، دخلت مرحلة التجارب، بحسب ما نقل موقع "Neowin".
وسيكون بالإمكان محو الرسائل في غضون 24 ساعة.
Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!— Jane Manchun Wong (@wongmjane) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨
Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3
وكانت العديد من التطبيقات قد أدخلت هذه الخاصية على أنظمتها، كـ"واتس آب" و"تلغرام"، ونالت الكثير من علامات الرضى لدى المستخدمين.
يذكر بأن الموقع طرح منذ أيام خاصية جديدة والمتعلقة بتحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة، إلى صور ثلاثية الأبعاد.
وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة.
Get ready for Facebook 3D photos!#Facebook is rolling out 3D photos to add make-believe depth to your iPhone portrait mode shots. Stay tuned or contact us for more info pic.twitter.com/zW8BrXJJnM— Anuncios (@AnunciosEG) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨
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