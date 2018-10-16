هاري وميغان يفتتحان مركزا للعلوم بحديقة حيوان في أستراليا

وقطعت ميجان، الحامل في طفلها الأول، الشريط لافتتاح المعهد في حين أزاح هاري الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمعهد.
وتجول الزوجان الملكيان دوق ودوقة ساسكس في الحديقة حيث أهداهما الأطفال زهورا.
وكان أعلن قصر "كنسينغتون" الملكي البريطاني أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حامل.
وقال الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون، على موقع "تويتر" إن دوق ودوقة ساسكس، يعلنون دوقة ساسكس (ميغان ماركل) تتوقع طفلا.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
وأشار القصر الملكي إلى أنه من المتوقع أن تضع ميغان ماركل طفلها في ربيع عام 2019 المقبل.
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