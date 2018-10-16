هاري وميغان يفتتحان مركزا للعلوم بحديقة حيوان في أستراليا

افتتح الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، رسميا، معهد العلوم والتعلم في حديقة حيوان تارونجا اليوم، الثلاثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول)، في أول مهامهما الرسمية خلال زيارة لأستراليا.

وقطعت ميجان، الحامل في طفلها الأول، الشريط لافتتاح المعهد في حين أزاح هاري الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمعهد.

وتجول الزوجان الملكيان دوق ودوقة ساسكس في الحديقة حيث أهداهما الأطفال زهورا.

وسيلتقي هاري وميغان مع المواطنين في دار أوبرا سيدني، مساء اليوم، كما يقابلان فرقة رقص معاصر من المواطنين الأصليين لاستراليا.



وكان أعلن قصر "كنسينغتون" الملكي البريطاني أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حامل.