"أبل" تطرح حافظات غير مسبوقة لـ"آيفون" (صور)

قررت "أبل"، للمرة الأولى في تاريخها، أن تطرح حافظات شفافة لهواتف "آيفون" الجديدة، "إكس — إس" و"إكس — إس — ماكس" و"إكس — آر" اللذان طرحتهما هذا العام.
ونبع قرار "أبل" بتطوير حافظات هواتفها، من أن "آيفون — إكس — أر" متوافر بألوان مختلفة، هي الأبيض والأزرق والبرتقالي والأحمر والأسود والأصفر.
I’m still using it, although I’m strongly debating a return. I have a https://t.co/YM8Z7oqYEA (black) for my iPhone X and I might just go back.— The Dave! 🤨 (@TheDaveCA) October 11, 2018
ويبلغ سعر حافظات "آيفون" الجديدة، بحسب الموقع الرسمي للشركة 40 دولار أمريكيا.
وكشفت شركة "أبل" الأمريكية، في شهر سبتمبر / أيلول، النقاب عن هواتفها الجديدة الثلاثة، وهي "آيفون — إكس — إس" و"آيفون — إكس — آر" و"آيفون — إكس — إس — ماكس"، التي أرضت من خلالها محبي الهواتف كبيرة الحجم والسعر الرخيص نسبيا.
#XSMax I'm really loving the @OtterBox Traction Series Case for iPhone Xs Max — have Night Glow & just ordered Evening Blush. Clear back, grippy sides, clear back, & just enough protection! pic.twitter.com/78t1S9z9v1— Gwyneth Jones (@GwynethJones) October 10, 2018
وتتوافر الهواتف الثلاثة الجديدة حاليا في عدد من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية.
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