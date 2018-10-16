"أبل" تطرح حافظات غير مسبوقة لـ"آيفون" (صور)

اعتاد جمهور شركة "أبل" الأمريكية منها أن تطرح حافظات لهواتفهم "آيفون"، إما من الجلد أو من السيليكون، ولكنها قررت هذا العام أن تخرج عن المألوف بطرح حافظات جديدة بمواصفات غير مسبوقة في تاريخها.

قررت "أبل"، للمرة الأولى في تاريخها، أن تطرح حافظات شفافة لهواتف "آيفون" الجديدة، "إكس — إس" و"إكس — إس — ماكس" و"إكس — آر" اللذان طرحتهما هذا العام.

ونبع قرار "أبل" بتطوير حافظات هواتفها، من أن "آيفون — إكس — أر" متوافر بألوان مختلفة، هي الأبيض والأزرق والبرتقالي والأحمر والأسود والأصفر.

I’m still using it, although I’m strongly debating a return. I have a https://t.co/YM8Z7oqYEA (black) for my iPhone X and I might just go back. — The Dave! 🤨 (@TheDaveCA) October 11, 2018

ويبلغ سعر حافظات "آيفون" الجديدة، بحسب الموقع الرسمي للشركة 40 دولار أمريكيا.

وكشفت شركة "أبل" الأمريكية، في شهر سبتمبر / أيلول، النقاب عن هواتفها الجديدة الثلاثة، وهي "آيفون — إكس — إس" و"آيفون — إكس — آر" و"آيفون — إكس — إس — ماكس"، التي أرضت من خلالها محبي الهواتف كبيرة الحجم والسعر الرخيص نسبيا.

#XSMax I'm really loving the @OtterBox Traction Series Case for iPhone Xs Max — have Night Glow & just ordered Evening Blush. Clear back, grippy sides, clear back, & just enough protection! pic.twitter.com/78t1S9z9v1 — Gwyneth Jones (@GwynethJones) October 10, 2018

وتتوافر الهواتف الثلاثة الجديدة حاليا في عدد من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية.