"غوغول ماب" يكشف خيانة زوجة... ونهاية غير متوقعة (صورة)

وفي التفاصيل، استخدم الرجل خدمة "غوغل" للخرائط، للوصول إلى المكان المحدد، ولكنه تفاجأ بجلوس زوجته مع رجل آخر في أحد الشوارع.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن الرجل تعرف على ملابسها في بادئ الأمر، كون الخدمة المقدمة من "غوغل" تقوم بإخفاء أوجه الأشخاص الذين يتم تصويرهم، وذلك حفاظا على الخصوصية.

Hombre descubrió infidelidad de su esposa mediante Google Maps en Perú https://t.co/xKR5d8kk3a pic.twitter.com/9siceyrNFP — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 17, 2018

ولكن الرجل، ورغم إخفاء وجه زوجته تعرف عليها من خلال ملابسها، وتأكد من أنها هي عندما قام بتقريب الصورة وأنها تخونه مع شخص آخر.

وعندما واجه الرجل زوجته بالحقيقة، اعترفت بأن لها علاقة مع شخص آخر، وطلقها بناء على ذلك.