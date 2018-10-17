أنغام ونجم "باب الحارة"... نجوم ودعوا ذويهم بطريقة خاصة

كان الفنان السوري وائل شرف من بين الفنانيين الذين اختاروا توديع ذويهم بطريقة خاصة تعبيرا عن حبهم، وهي ذات الطريقة التي اتبعتها الفنانة المصرية أنغام مع شقيقتها بعد وفاتها، قبل أيام.

وأعلنت والدة الفنانة أنغام أن النجمة أصرت على غسل جثمان جثمان شقيقتها غنوة محمد علي سليمان بنفسها.

وأضافت أن أنغام "جثت على ركبتيها وطلبت أن تدفن غنوة في مدفنها الخاص".

ونعت الفنانة أنغام شقيقتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلي رحمة الله أختي المغفور لها بإذن الله غنوه نتقبل العزاء يوم الأحد ١٠/١٤ ٢٠١٨ في مسجد المشير طنطاوي".

إنا لله وإنا إليه راجعون. إنتقلت إلي رحمة الله أختي المغفور لها بإذن الله غنوه نتقبل العزاء يوم الأحد ١٠/١٤ ٢٠١٨في مسجد المشير طنطاوي. — Angham (@Angham) October 13, 2018

​كما أعلنت عن تأجيل حفلها في ساقية الصاوي إلى يوم الجمعة في 16 نوفمبر، وذلك بسبب وفاة شقيقتها.

وكان الفنان السوري وائل شرف قال، خلال مقابلة تلفزيونية، العام الماضي، أنه قام بغسل جثمان والده في عام 2012 بيديه عندما وافته المنية، وذلك بسبب وفائه ومحبته لوالده.