بالصور... الكنديون يحتفلون في الشوارع بتقنين الماريجوانا

احتفلت أعداد كبيرة من الكنديين في شوارع البلاد، ليلة أمس الأربعاء، بتنفيذ قانون تقنين بيع الماريجوانا، حيث اصطفوا أمام المتاجر لشراء الماريجوانا ومن ثم تدخينها في أجواء احتفالية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية بعض جوانب الاحتفال بالقانون الجديد، وكان سكان مقاطعة "نيوفاوندلاند" ولابرادور أول من قاموا بشراء منتجات تعتمد على نبات القنب، دون وصفة طبية، وفتحت متاجر المقاطعة أبوابها في وقت مبكر احتفالا بذلك.

Today, Canada becomes the first industrialized nation to legalize the recreational use of marijuana. Here's a look at some of the scenes on this historic day. https://t.co/GGcQgZvn4X pic.twitter.com/aQjJG6RCbt — CNBC (@CNBC) October 17, 2018

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وبدأ تجمهر السكان أمام المتاجر في منطقة سان جونز بمقاطعة نيوفندلاند، بدءا من الساعة الثامنة مساء وانضم لاحقا إليه مئات آخرون

يذكر أن إقليم أونتاريو الكندي كان قد كشف، العام الماضي، عن خطط لبيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، مما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر.

ومن المنتظر أن ينشئ الإقليم، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، لجنة للرقابة على القنب ويفتتح ما يصل إلى 80 متجرا بحلول يوليو/ تموز 2019 مشابهة لتلك التي تبيع الكحوليات ولكن منفصلة عنه، حسب "رويترز".