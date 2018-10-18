السعودية تصدر تحذيرا... وتنصح بـ"الحظر"

أصدرت المملكة العربية السعودية تحذيرا لمواطنيها، بسبب ما يحدث لهم من عمليات احتيال، كما نصحتهم باستخدام خاصية "الحظر" كوسيلة لتجنب حوادث الاحتيال.

ونصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الخميس، مستخدمي تطبيق "واتساب" بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال، التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقة الحساب.

ودعت الهيئة مستخدمي تطبيق "واتساب" باستخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية، من خلال التطبيق نفسه.

ننصح مستخدمي تطبيق #واتساب بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة؛ مما يؤدي إلى سرقة الحساب. كما ننصح باستخدام خاصية الحظر والابلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه. pic.twitter.com/vjpzL5GqeK — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

ونصحت الهيئة المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع الحسابات الخاصة بهم في "وسائل التواصل الاجتماعي".

ننصح المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لجميع الحسابات الخاصة بهم في وسائل #التواصل_الاجتماعي pic.twitter.com/PtSz1HUOvy — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

وأردفت أننا ننصح المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ (واتساب).