صيني يشتري كلبا تبين أنه جرذ (صور)

قرر موظف متواضع من الصين شراء كلب لإضفاء السعادة على وحدته.

واقتنى الموظف، ذو الحظ السيئ، جروا أسودا صغيرا. وبعد مرور الوقت، كبر الحيوان قليلا، ولكن لم يكن شبيها بالكلب، أبدا.

ونتيجة لذلك، قام الرجل بنشر صورة للحيوان، طالبا من رواد "وسائل التواصل الاجتماعي" مساعدته في تحديد نوعه، وفق موقع "Shanghaiist".

وبعد مناقشات عدة، اتضح أنه جرذ صيني (من فصيلة القوارض)، والذي يوجد، غالبًا، في جنوب شرق آسيا.

لم يكن الرجل يعلم كيفية التعامل مع هذا الحيوان، بشكل صحيح، فقرر تسليمه لخبراء يعملون بمجال حماية الحيوان.