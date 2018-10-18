صيني يشتري كلبا تبين أنه جرذ (صور)

واقتنى الموظف، ذو الحظ السيئ، جروا أسودا صغيرا. وبعد مرور الوقت، كبر الحيوان قليلا، ولكن لم يكن شبيها بالكلب، أبدا.
ونتيجة لذلك، قام الرجل بنشر صورة للحيوان، طالبا من رواد "وسائل التواصل الاجتماعي" مساعدته في تحديد نوعه، وفق موقع "Shanghaiist".
Житель Китая усыновил собачку, которая оказалась крысой— ECOportal (@ECOportal) October 17, 2018
Подробнее: https://t.co/Py32tg2Xsv pic.twitter.com/nJ7gNYPWWI
وبعد مناقشات عدة، اتضح أنه جرذ صيني (من فصيلة القوارض)، والذي يوجد، غالبًا، في جنوب شرق آسيا.
لم يكن الرجل يعلم كيفية التعامل مع هذا الحيوان، بشكل صحيح، فقرر تسليمه لخبراء يعملون بمجال حماية الحيوان.
Житель Китая усыновил собачку, но она оказалась вовсе не собачкой…https://t.co/wz3N7Plu52— Resfeber (@resfeberru) October 18, 2018
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