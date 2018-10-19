عمرو دياب يقدم دينا الشربيني لجمهوره للمرة الأولى وينفعل على معجب (فيديو)

انفعل المطرب المصري، عمرو دياب، على أحد معجبيه، خلال الحفل الغنائي الذي أحياه أمس الخميس، في إحدى الجامعات المصرية.

وتداول معجبو عمرو دياب فيديو له من حفل جامعة مصر الدولية، وهو يرفض تلبية طلب معجب، بأن يغني أغنية "قال فاكرينك"، التي تخلى دياب عن قرار طرحها في ألبومه الغنائي الجديد "كل حياتي".

وقال عمرو دياب للمعجب: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".

كما شهد الحفل، الذي أقيم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، تغزل عمرو دياب وللمرة الأولى بالممثلة المصرية، دينا الشربيني، أمام الجمهور.

وأثناء غناء عمرو دياب لأغنيته الشهيرة "برج الحوت"، أوقف الغناء على المسرح، لينادي على دينا الشربيني، وقال لجمهوره: "جبت لكم برج الحوت"، ليحتضنها بعدها، ويقبل رأسها، ويرقصان سويا.

عمرو دياب يقدم دينا الشربيني على المسرح في الحفلة *عشان برج الحوت موجود معانا قولنا نقوله والله بحبك موت وأحب برج الحوت* pic.twitter.com/tgxdVcafvS — Amory (@Amrooo90) October 18, 2018

ويذكر أنه تنتشر منذ أكثر من عام، الكثير من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني.