طلب شراء هاتف ذكي عبر الإنترنت فكانت الصدمة عند وصول الطرد

وقال جاجانان خارات، وهو من سكان منطقة هودكو في أورانجاباد للشرطة، أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تقدم الرجل بطلب شراء هاتف محمول في موقع التسوق، ودفع سعره وهو 9 آلاف و134 روبية هندية، وفقا لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

وتابع خارات، في وقت لاحق، أنه وردته رسالة إلكترونية من شركة التجارة الإلكترونية، والتي أبلغت من خلاها بأن المنتج سيتم تسليمه في غضون أسبوع.

ولكن عندما تلقى الرجل العلبة من بائع التجزئة، يوم الأحد الماضي، صدم من وجود قطعة من الطوب داخلها، بدلا من الهاتف المحمول الذي طلبه.

واستدعى جاجانان رجل توصيل الطرد، الذي أكد له أن مسؤوليتهم هي فقط تسليم الطرد وعدم رؤية محتواه.

Gajanan Kharat, a resident of Aurangabad, received a packet from a leading e-commerce site, he was in for a shock. Instead of the mobile phone that he ordered, there was a brick in the packet.



According to Kharat, he had placed the order on October 9 and paid Rs 9,134 pic.twitter.com/mOb5UReTTa — James E Daspit (@treasurecolecto) October 17, 2018

وتقدم جاجانان خارات بشكوى، يوم الثلاثاء، ضد شركة التجارة الإلكترونية، في مركز شرطة هارسول.

وقال مسؤول الشرطة إنهم سجلوا قضية في الأقسام التي تتعلق بالغش الإلكتروني، ويقومون بالتحقيق في القضية.