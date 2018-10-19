شركات سينما أمريكية تحذر مشاهديها قبل الدخول لمشاهدة فيلم الرعب "هالوين"

أصدرت شركة السينما الأمريكية، "إيه إم سي"، تحذيرا لكل روادها، قبل دخولهم لمشاهدة فيلم الرعب الجديد "هالوين" في كل صالاتها.

ونبهت الشركة رواد السينما، من ارتداء القناع المميز للسفاح الشهير "مايكل مايرز"، بطل الفيلم، وكذلك من حملهم لسلاحة الشهير "السكين"، سواء كات حقيقيا أم مزيفا، وذلك منعا من وقوع جرائم قتل بداخل السينما، من جانب بعض المعجبين المهووسين بالفيلم، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها: "في أجواء عيد الهالوين والملابس التنكرية، فإننا في شركة "إيه إم سي" نحب مشاهدة استعداد ضيوفنا لهذه المناسبة، ولكن ارتداء الأقنعة والأسلحة محظورين لدينا. إذا تعالوا لمشاهدة فيلم "هالوين" من أجل قضاء وقت مخيف، ولكن بعد أن تتركوا القناع في منزلكم".

وتدور أحداث فيلم "هالوين" الجديد مباشرة، بعد مرور 40 عاما من أحداث الفيلم الأصلي، الذي عرض في عام 1978، ويحمل نفس الاسم، وكان من إخراج جون كاربنتر، ومن إنتاج المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد.

ويروي الفيلم هروب السفاح الشهير "مايكل مايرز" من المصحة العقلية التي يعالج فيها، وذلك من أجل ارتكابه لجرائم القتل، في عيد "الهالوين"، ولكن تتصدى له شقيقته "لوري سترود"، وتلعب دورها الممثلة الأمريكية الشهيرة، جيمي لي كيرتس.

واكتسبت شخصية "مايكل مايرز"، شهرة واسعة بين معجبي أفلام الرعب، خاصة بسبب قناعه المميز، وعدم تحدثه على الإطلاق.

وسيبدأ عرض فيلم "هالوين" في السينمات حول العالم، اليوم الجمعة.