بالفيديو... هاري وميغان يشاركان في "فلورو فرايدي" على شاطئ في أستراليا

شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في فعالية (فلورو فرايدي) التي أقيمت على شاطئ بوندي بأستراليا، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية.

وقام المشاركون بتشكيل حلقة يضع فيها كل شخص ذراعه على كتف الشخص الجالس بجواره، بحسب مجلة "بيبول".

وجلس هاري الذي ارتدى سروالا كاكي اللون وقميصا أزرق وميغان التي ارتدت ثوبا طويلا مخططا وكلاهما حافي القدمين مع أعضاء مجموعة (ون ويف) التي تعالج مشكلات الصحة النفسية باستخدام "التداوي بملح البحر وركوب الأمواج وارتداء ملابسة براقة".

Prince Harry and Meghan Markle hit Australia’s iconic Bondi Beach, where they donned floral leis and met with a representatives of a mental health advocacy group – a key theme in their royal foundation's work. https://t.co/tE97bNwVqD pic.twitter.com/foFKut8rxM — ABC News (@ABC) October 19, 2018

​وكلمة "فلورو" وهي اختصار لكلمة (فلورسنت) الإنجليزية التي تعني التوهج تشير إلى القمصان وأكاليل الزهور براقة اللون التي يرتديها أعضاء مجموعة المتزلجين.

This couple drew cheers and even a few tears at every stop.



In a tour that began with the announcement of another royal baby, Prince Harry and Meghan Markle are showing the world that they, too, are just like the rest of us.



Here’s @JonVigliotti https://t.co/AXomY28yi7 pic.twitter.com/Gyf26EPUXr — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 18, 2018

​وبعد الاستماع للمتحدثين لدقائق شارك هاري، الذي وضع طوقا من الزهور الزرقاء حول عنقه وميغان التي وضعت طوقا من الزهور الوردية في تشكيل الحلقة.

Meghan Markle Wore a Thing: Martin Grant Maxi Dress in Australia Edition https://t.co/Ds1ds5zkDN pic.twitter.com/18fEPa1p7N — noyanakata (@noyanakata) October 19, 2018

​وقالت تشارلوت كونيل التي شاركت في الحدث لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية "قال هاري إننا جميعا نعاني من مشاكل في الصحة النفسية في مرحلة ما من حياتنا".

Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussexon Bondi Beach tour. Photos from Rex #RoyalTourAustralia#RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/6orUCkVAAM — Derek Momodu (@DelMody) October 18, 2018

​وقضى هاري عشرة أعوام في الجيش البريطاني، شملت مهمتين في أفغانستان، ويعمل الآن في عدة جمعيات خيرية يدعم بعضها الجنود المصابين.

وأسس هاري مع شقيقه الأمير وليام وزوجته كاثرين جمعية خيرية للصحة النفسية.

​وهاري وميغان في أول زيارة خارجية لهما منذ زواجهما في مايو/ أيار، وإلى جانب أستراليا تشمل الزيارة نيوزيلندا وجزيرتي فيجي وتونجا في جنوب المحيط الهادي.