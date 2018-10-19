سبب غير متوقع لرفض مارادونا لقاء بوتين

روى محامي أسطورة الكرة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، الأرجنتيني ماتياس مورلا، عددا من المواقف الطريفة للنجم الأرجنتيني، في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني "We Can Talk".

تحدث مورلا في البرنامج التلفزيوني عن عدد من المواقف والقصص الطريفة من حياة النجم الأرجنتيني.

© Sputnik . Alexander Vilf مارادونا يكشف سرا عن ميسي... لهذا لا يصلح للقيادة

ومن إحدى هذه القصص التي أثارت اهتمام مورلا، هي عندما جاء اتصال من الكرملين من أجل الاجتماع مع الرئيس الروسي في اليوم التالي في التاسعة والنصف صباحا.

وتابع مورلا، قائلا:"لحد هذه النقطة كل شيء واضح، إلى أن فاجأه رد مارادونا الذي خالف به الأعراف البروتوكولية بالقول: "لن أرتدي بدلة في الصباح لن أذهب".

وأضاف تطلب مني الأمر الذهاب لمقابلة من تم إرسالهم من أجل المقابلة لأخبرهم بأن مارادونا لا يرتدي البدلة في الصباح، ليجيبني أحدهم هل أنت جاد؟ هذا بوتين".

وفي النهاية التقى كل من بوتين ومارادونا في يوم آخر وفي المساء.

وتابع مورلا قائلا: "في أغلب الأحيان مارادونا يمتحدح الرئيس الروسي أمام الجميع، إلا أن النجم الأرجنتيني يعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هو الرئيس المفضل لديه.

وأضاف مورلا بأن مارادونا عندما كان في الفاتيكان غادر المبنى قبل لقاء البابا فرنسيس، لإنشغال الأخير، وليتم ترتيب لقاء آخر ليلتقي معه، ووصف فرنسيس زيارة مارادونا بأن الأرجنتيني الأهم جاء إلى الفاتيكان.