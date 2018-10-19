فيديو يكشف كيف دمرت اللوحة نفسها في مزاد بعد بيعها بمليون جنيه استرليني

بعد أن صدم فنان الغرافيتي الشهير "بانكسي" معجبيه، بتدمير إحدى لوحاته الفنية، في دار مزادات "سوذبي" في العاصمة البريطانية، لندن، كشف عن الطريقة التي ساعدت على تدميرها من تلقاء نفسها.

ونشر بانكسي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يوضح فيه كيف صمم آلية التمزيق الذاتي للوحته، التي مزقت نفسها، فور بيعها في مزاد في لندن في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولفت بانكسي إلى أنه كان من المفترض للوحته "فتاة البالون الأحمر"، التي بيعت بـ1.38 مليون دولار، أن تمزق نفسها بالكامل، في حين أنها تمزقت بشكل جزئي فقط.

وأضاف في الفيديو إلى أنه ابتكر آلية التمزيق للوحته قبل عدة سنوات.

وقام الفنان التشكيلي من خلال أعماله ومشاركاتها في عدد كبير من المعارض التي نظمت في عدة دول عربية وغربية بطرح قضايا ومشاكل اجتماعية، باستخدام الرموز القطرية والتي كان أبرزها دور المرأة في المجتمع، وجدارية مبنى مطافي بمناسبة مرور 100 يوم على الحصار والتي عكست قوة الشعب ووقوفهم جنبا لجنب خلال الفترة الصعبة، بالإضافة إلى معرض فني في ليفربول ومعرض الأيام الثقافية في قيرغستان وغيرهم.

وحول طريقة اختياره لأعماله ولوحاته، أكد الفنان بأن معظم أعماله تكون متزامنة مع أحداث معينة، مشيرا إلى أن المواضيع السياسية والاجتماعية أكثر ما تستهويه والمنطقة العربية هي منطقة ساخنة ويجري فيها أحداث كثيرة.