بالفيديو... سائح يصور انفجار بركان كركاتوا الخطير تحت الحمم المتساقطة

قام سائح نيوزلندي، خلال رحلته إلى إندونيسيا، بتصوير لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير عن قرب.

ولم تمنع الحمم والصخور المتساقطة حول قارب السائح الصغير من استكمال مغامرته، واستمر في تصوير المشهد رغم خطورته.

© AFP 2018 / Noe Perez آلاف القتلى والمفقودين والمهجرين حصيلة بركان "فويغو" في غواتيمالا

كان السائح ماثيو دافيسون من نيوزيلندا، على متن قارب سياحي بالقرب من البركان، والذي اعتبر نفسه محظوظا عندما انفجر البركان وقذف حمما بركانية مخيفة بحجم السيارات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، انتهز السائح الجريء الفرصة لتصوير البركان عن قرب.

وقال دافيسون في حواره مع الصحيفة، إن "الانفجار كان خطيرا ومذهلا".

وأشار إلى أنه كان متوترا بعض الشئ، وقال "سمعت صوت انفجار قوي، ثم ضجيج مستمر، وشاهدت كتل الحمم تتدحرج على الجبل وتقترب من موقعنا، ولكنني لم أدرك الخطر المحيط بنا حتى سمعت صوت اصطدام بعض الكتل بالماء من حولنا".