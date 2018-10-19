بالفيديو... سائح يصور انفجار بركان كركاتوا الخطير تحت الحمم المتساقطة

ولم تمنع الحمم والصخور المتساقطة حول قارب السائح الصغير من استكمال مغامرته، واستمر في تصوير المشهد رغم خطورته.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، انتهز السائح الجريء الفرصة لتصوير البركان عن قرب.
وقال دافيسون في حواره مع الصحيفة، إن "الانفجار كان خطيرا ومذهلا".
وأشار إلى أنه كان متوترا بعض الشئ، وقال "سمعت صوت انفجار قوي، ثم ضجيج مستمر، وشاهدت كتل الحمم تتدحرج على الجبل وتقترب من موقعنا، ولكنني لم أدرك الخطر المحيط بنا حتى سمعت صوت اصطدام بعض الكتل بالماء من حولنا".
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