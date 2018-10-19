إليسا تحمل مفاجأة للمصريين

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الجمعة، عن مفاجأة لكل معجبيها في مصر.

وأشارت إلى أنها ستمنح فرصة لحضور تصوير لقائها التلفزيوني مع برنامج "معكم" على فضائية "سي بي سي".

وقالت إليسا إن كل المطلوب للتسجيل، هو إرسال الاسم الرباعي، ورقم الهاتف، وصورة البطاقة الشخصية، وذكر صديق مرافق، وسيقوم فريق البرنامج بالاتصال بالمتقدم بالطلب، لإخباره بموعد تصوير الحلقة.

https://t.co/66j3IucOqY إلى كل اللي بيحبوا #اليسا.. عندك فرصة تحضر تصوير الحلقة في استوديو #معكم_منى_الشاذلي.. إبعت البيانات دي في رسالة واحنا هنكلمك:

— الإسم رباعي

— رقم الموبايل

— صورة البطاقة

— منشن لصاحبك اللي هيحضر معاك — Elissa (@elissakh) October 19, 2018

ووصلت إليسا، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل إحياء حفلها الغنائي اليوم الجمعة في إحدى جامعات محافظة المنصورة، وأعربت اليوم الجمعة عن اشتياقها للقاء جمهورها المصري هناك.

And guess what! I have a surprise for my Egyptians fans! Will announce it in less than hours! Stay tuned ❤ — Elissa (@elissakh) October 19, 2018

​ومن المقرر أن تؤدي إليسا خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي من كشفت من خلال كليب أغنيته الرئيسية عن تعافيها من سرطان الثدي.