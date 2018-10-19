السورية فايا يونان... أول مطربة عربية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

قالت يونان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنها قررت في شهر أبريل/نيسان عام 2015، أخذ أولى خطواتها الاحترافية في عالم الغناء بتسجيل أولى أغانيها "أحب يديك"، والتي خاضت خلالها تجربة التمويل الجماهيري".

ويعتبر التمويل الجماهيري أو "الكراود فاندينج"، هو مناشدة الجمهور نفسه للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب والأغنية ماليا، وذلك عبر المساهمة أونلاين فى موقع التمويل الفني "زومال".

وحققت يونان أكثر من 25 ألف دولارا لإنتاجها الأغنية، وبعد ظهور الأغنية تخطت حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعا.

وأضافت يونان: "من فترة اتصلو فينا "غينيس للأرقام القياسية" ليخبرونا أنو نحنا أول ناس نمول أغنية الإنطلاقة جماعيا ورح تتسجل بكتاب غينيس كسابقة أولى".

وتابعت: "هالشهادة حسيناها مكافئة معنوية على المغامرة والخوف من عدم نجاحها يلي عشناه وقتها، ولكن هالإنجاز ما كان تحقق لولا مساعدة وتعب ناس رائعين اشتغلو معنا من كل قلبهم طوال الحملة وأهمهم الأصدقاء عمر حبيب ومنصور عزار، وأكيد كل مين ساهم بالتمويل والنشر والدعم المعنوي، ما فيي اشكركم كفاية من قلبي لليوم وأكيد كلنا سوا منتشارك بهالشهادة، متشوقة كتير ومنتظرة كل السنين يلي جاية، تكون مليانة موسيقى وحب".