لأول مرة في العالم... غرف نوم فندقية في "الهواء الطلق" (صور)

برؤية غير تقليدية لمفهوم الإقامة الفندقية، يوفر فندق في سويسرا غرف نوم غير اعتيادية بالمرة، والتي لا تعترف أبدا بوجود حوائط أو أسقف.

يوفر فندق "نال سترن"، غرفه الفندقية في الهواء الطلق، من أجل الاستمتاع بجمال الطبيعة واستنشاق الهواء النقي، والتي تتواجد في قلب جبال الألب في سويسرا، وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وأطلق الفندق أولى غرف نومه "الاستثنائية"، في يوليو/تموز 2016، وفي يونيو/حزيران من العام التالي، أعلن عن توفيره لغرفة ثانية.

وتتواجد الغرفة الأولى فوق سطح البحر، على ارتفاع 6 آلاف و463 قدم، وتبلغ تكلفة الإقامة بها في الليلة الواحدة 210 دولار أمريكي.

When you want a room with a great view

— The Null Stern Hotel pic.twitter.com/cGOR2G7M9s — BossLogic (@Bosslogic) July 30, 2016

ولا يتوفر في غرفة النوم سوى سرير ملكي كبير، وأدراج بجواره على الطرفين، ومصابيح إضاءة، أما لمن يرغب في قضاء حاجته، فيجب السير لمدة 5 دقائق في أسفل الجبل من أجل بلوغ دورة المياه.

وتتواجد خدمة الغرف مثل كل الفنادق الأخرى، ويتوافر للخادم كوخ متواجد بجوار غرف النوم من أجل استبدال ملابسه، ويقوم بإعداد وجبات الإفطار والعشاء للنزلاء.

The bedroom of the Null-Stern-Hotel land art installation by Swiss artists Frank and Riklin located on Swiss Alps. (CFP/Arnd Wiegmann) pic.twitter.com/Wsif0Uxy0m — Global Times (@globaltimesnews) June 7, 2017

أما بالنسبة للغرفة الثانية، المتواجدة في فندق "نال سترن"، فتتميز بتواجد تلفزيون بها، ولكن بإطار فقط، يقوم من خلاله الخادم بالوقوف داخله، ثم يسرد للنزلاء أهم عناوين الأخبار، ونشرة الأحوال الجوية.

وأكدت إدارة الفندق أنها لن تقبل بأي حجوزات لغرفها الفندقية حتى نهاية العام الحالي 2018.