تعرف على أنواع السيارات الأكثر عرضة للحوادث في روسيا

أجرى موقع السيارات الروسي الشهري "آوتو رو" دراسة حول أكثر السيارات عرضة للحوادث المرور في روسيا.

© Sputnik . Ilja Pitalev طلب منقطع النظير على سيارات "لادا" في العالم

ووفقا للدراسة احتلت سيارة "أودي S5" المركز الأول في القائمة بنسبة 43 ٪

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب "سيتروين سي 5 إيركروس" بنسبة 39٪.

واحتلت المركز الثالث سيارات "جاكوار أكس-تايب" والتي تعرضت لحوادث أقل بنسبة تصل إلى 38.2٪

كما تضمنت القائمة سيارات "كاديلاك CTS" و"فولكس فاجن فايتون".

وأظهرت الدراسة أن السيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي هم الأقل عرضة للحوادث على الإطلاق وعلى رأسها سيارة بنتلي بنسبة 12.7٪ تليها سيارة واز الروسية بنسبة حوادث 16.6 % وسيارات جريت وول الصينية (18.2٪).

وخضعت للدراسة السيارات التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات من خلال رقم الـ VIN الخاص بكل سيارة، والمسجل في قاعدة البيانات الخاصة بحوادث المرور.