بعد أزمته الصحية... تامر حسني يوجه رسالة مهمة لمعجبيه

وزف تامر حسني لجمهوره، نبأ تعافيه من مرضه بشكل نهائي، وأنه يمارس حاليا تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئه صوته تدريجيا لحالته الطبيعية.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

بجد بشكركم من كل قلبي الحمدلله تعافيت تماماً بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم وكل ما هناك تمارين صوتيه بسيطه وجلسات لتفتيح الشعب الهوائيه وتهيئة الصوت تدريجياً لحالته الطبيعيه

وكان تامر حسني تعرض "لوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج صاحبة السعادة".

وأشار حسابه الرسمي على "فيسبوك" إلى احتمالية خضوعه لجراحة في أحباله الصوتية، لتنهال التعليقات على صفحة الفنان والتمنيات بالشفاء العاجل.

وتسببت وعكة تامر حسني الصحية في تأجيل حفلا غنائيا، كان من المقرر أن يحييه في جامعة الأهرام الكندية، في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن تامر حسني تعرض لوعكة صحية مماثلة في شهر أغسطس/آب، إذ أصيب بالتهاب في أحباله الصوتية.