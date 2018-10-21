مسلسل رعب جديد يدفع مشاهديه للتقيؤ والغثيان (فيديو)

قوبل مسلسل الرعب الجديد "The Haunting of Hill House" بإشادات واسعة من النقاد، ولكن رغما ذلك، فإن محتواه مرعب للغاية، دفع بعض من شاهدوه للاعتراف بأنه أصابهم بالأرق والغثيان.

ويزعم مشاهدون أن المسلسل المعروض حصريا عبر شبكة "نيتفلكس"، دفعهم في بعض الأحيان للتقيؤ.

ووصف أشهر مؤلف لروايات الرعب، ستيفن كينغ، المسلسل بأنه "يقترب من عمل عبقري".

THE HAUNTING OF HILL HOUSE, revised and remodeled by Mike Flanagan. I don't usually care for this kind of revisionism, but this is great. Close to a work of genius, really. I think Shirley Jackson would approve, but who knows for sure. — Stephen King (@StephenKing) October 17, 2018

وغرد أحد مستخدمي "تويتر" عن المسلسل: "أنا أحب الأفلام/العروض المخيفة ، لكن "The Haunting of Hill House" ربما يكون الأكثر رعبا.. لقد جعلني أبكي وأريد أن أتقيأ في نفس الوقت".

The Haunting of Hill House was brilliant but terrifying and I’ll never sleep again — Maddie Taylor (@maddie__taylor) October 14, 2018

وغرد آخر: "هذا المسلسل يجعلني أرغب في التقيؤ وأن أبكي وأن أدير كل الأضواء التي في الكون".

ومسلسل "Haunting of Hill House"، من إخراج الذي أنشأه المخرج مايك فلاناغان، وهو عبارة عن إعادة تخيلية حديثة لرواية شيرلي جاكسون لعام 1959 التي تحمل نفس الاسم.

ويتتبع المسلسل المكون من 10 حلقات، قصة 5 أشقاء، نشأوا في أشهر منزل مسكون بالأشباح في أمريكا، وعندما يصبحوا بالغين، يلتئم شملهم مرة أخرى بعد وفاة أختهم الصغرى، ما يجبرهم أخيرا على مواجهة أشباح ماضيهم.