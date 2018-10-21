تألق سوري وإبداع إيطالي في "ملتقى الأزياء العربية بموسكو" (صور)

بتصاميم مستوحاة من أرض الفينيق، تحديدا من ألوان العلم السوري، زينت مصممة الأزياء السورية، إيفلين عبيد، مسرح ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"، في يومه الثاني بمجموعة أزياء نالت إعجاب الحضور.

وشاركت المصممة السورية بمجموعة أزياء مستوحاة من ألوان العلم السوري، حيث طغت ألوان الأحمر والأبيض والأسود بالإضافة للون الأخضر على مجموعتها، التي كانت بتصاميم نسائية وللفتيات.

وحول سبب اختيار هذه الألوان والتصاميم، تحدثت إيفلين لـ"سبوتنيك" قائلة، "أحببت أن أقوم بشيء يجسد شيئا من هويتي السورية وهو العلم السوري من خلال الجمع بألوان العلم في مجموعتي لذلك نرى كل ألوان العلم السوري في المجموعة، وكون هذه التظاهرة الفنية مختصة بالأزياء العربية فإنني كسورية أحببت بأن أنقل شيئا من بلدي للعالم.

كما تحدثت المصممة السورية عن بدايتها في مجال التصميم و سبب اختيارها للعمل في تصميم الأزياء للنساء والفتيات وهو الذي كان حاضرا في المنتدى، فأجابت " بدايتي في عالم تصميم الأزياء بدأت في عام 2003، وفي 2015 بدأت العمل في تصميم الأزياء للأطفال وكان أحد الدوافع لانطلاقتي في تصاميم الأطفال هو أنه لدي ثلاث فتيات وأحببت أن أصمم أزياء لهن، وفي هذا العام أصبح هناك الكثير من المعجبين بدار الأزياء الخاص" إيفوشكا ستايل" واليوم في عرضي قدمت مجموعة لكلا العمرين.

© Sputnik . Elias Johnny مجموعة من أزياء المصممة السورية، ايفلين عبيد ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"

وحول المشاركة في عروض سابقة، قالت إيفلين: سبق لي المشاركة في عدد من الدول ففي 2015 عرضت مجموعة من الازياء في روما كما وشاركت بمجموعة عروض في أرمينيا وروسيا.

وأضافت إيفلين "تعتبر هذه المشاركة هي الأولى لي في مهرجان يختص بالأزياء العربية، وأحببت أن أمثل بلدي بمجموعة جميلة".

© Sputnik . Elias Johnny مجموعة من أزياء المصممة السورية، ايفلين عبيد ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"

وتحدثت إيفلين، عن المصممين السوريين، قائلة بأنهم يملكون الكثير من الموهبة والإبداع وهو أمر جوهري للمصمم وهام بأن يكون مبدعا، ولكن يجب الاهتمام بهذه المواهب و دعمها وتطويرها.

وشهد اليوم الثاني من الملتقى مشاركة دار الأزياء "AMATO COUTURE" العالمي ومقرها دبي، وفي مقابلة مع رشيد علي، شريك دار الازياء والخبير بالأقمشة تحدث عن المشاركة في المنتدى قائلا: تعتبر هذه مشاركتنا الاولى في هذا العرض ونتمنى التواجد في عروض اخرى في روسيا ".

© Sputnik . Elias Johnny مجموعة من دار الأزياء (AMATO COUTURE)، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"

وتميزت المجموعة المقدمة من "AMATO" باستخدام تصاميم شرقية وجريئة امتزجت مع القماش المستخدم في فساتين للسهرة وبألوان طغى عليها اللون الأبيض والفضي بالإضافة للتطريز اليدوي الذي أضاف على الفساتين شيئا من الرقي و الفخامة.

© Sputnik . Elias Johnny مجموعة من دار الأزياء (AMATO COUTURE)، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"

يذكر أن دار الأزياء "AMATO" أصبح وجهة لعدد من نجوم الفن والمشاهير، مثل بيونسيه، جينيفر لوبيز، وهايدي كلوم.