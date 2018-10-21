ردة فعل الفنانة أحلام على قلق زوجها من شرائها سيارة بسعر خيالي (فيديو)

شاركت الفنانة الإماراتية، أحلام، شريطا مصورا مع متابعينها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، يرصد لحظة تواجد زوجها، مبارك الهاجري، في أحد معارض السيارات.