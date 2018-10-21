تسجيل
15:28 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    دير سانت كاترين

    دير سانت كاترين... من هنا مر الأنبياء وحدثت "المعجزات" (صور)

    © Sputnik . ahmed badr
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضمن فعاليات ملتقى السلام العالمي في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، والذي كان معروفا خلال السنوات السابقة باسم "ملتقى الأديان"، أتيح لـ"سبوتنيك" الفرصة لزيارة دير سانت كاترين، بعد مؤتمر صحفي شهده الدير والذي نظمته المحافظة، للتأكيد على تسامح الأديان.

    بمجرد الدخول إلى طريق الدير، تجد الأرض المرصوفة بالحجارة الملونة، وكأنها إحدى الطرق المرسومة طبيعيا، رغم تدخل يد بشرية بها، فهي في سياق المشهد العام، بما يحيطها من جبال شاهقة، تبدو مزهرة للعيان، وتبشر بأن هناك من التفاصيل ما لا يجب أن تخطئه عيناك، ولولا ضيق الوقت وطول الطريق واتساع الدير، لكانت الفرصة أكبر للتوقف ووصف هذا الجمال الساحر على أطراف الدير.

    يقع دير سانت كاترين، أسفل جبل كاترين، الذي يعد من أعلى جبال مصر، بالقرب من جبل موسى، ويعود بنائه إلى القرن الرابع الميلادي، عندما أمرت ببنائه الأمبراطورة هيلانة، والدة الأمبراطور قنسطنطين، ثم سكنته القديسة كاترين، التي كانت من عائلة وثنية وآمنت بالمسيحية، والتي أعدمها إمبراطور وثني، لأنها جعلت أعوانه من العلماء يؤمنون بالمسيح، وكان الإعدام بقطع الرأس.

    دير سانت كاترين، حسب التاريخ المسيحي، هو واحد من أقدم الأديرة في العالم، كما أنه واحد من أهم المزارات السياحية، الدينية والترفيهية أيضا، حيث يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، خاصة أن المعروضات التي توجد به هي آثاره الأصلية، والمجموعات الرمزية فيه هي الأقدم في العالم.

    صورة لوحة المسيح بدير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    صورة لوحة المسيح بدير سانت كاترين

    كنيسة التجلي

    عند تجاوز الفناء الأمامي، ومن خلال سلم جانبي يتوازى مع منحدر للسيارات تم تخصيصه حديثا، تجد نفسك على باب كنيسة "التجلي"، وهي المكان الأهم في الدير، والذي تخفض رأسك عن تجاوز مدخله، إذا كنت طويلا، لكي تتمكن من الدخول. إلى يسار الباب تجد بابا أخر يقودك إلى سلم يقود للأسفل، هناك تجد باب إلى اليمين، يضم مئات الزخارف والصلبان، وبداخله تجد باب المذبح، تعلوه منصة ضخمة يقف عليها المسيح مصلوبا.

    وتنبؤنا السجلات المحفوظة داخل مكتبة الدير، أن كنيسة التجلي تم بناؤها بأمر من الإمبراطور البيزنطي "جستنيان"، والذي خصص لها أمهر الفنانين، الذين قاموا على تشييدها بطراز مبهر، حيث بابها الخشبى محفور بإتقان، وتضم 3 أعمدة ثقيلة مصنوعة من الجرانيت، تفصل ممرات الكنيسة عن بعضها البعض، كما أن جدرانها مزينة بلوحات القديسين من أعلى إلى أسفل.

    كما تضم كنيسة التجلي محرابا عظيما الشأن، يحوى تابوتا مزخرفا، ويضم هذا التابوت رفات القديسة كاترين، كما تحتوي على واحدة من أجمل لوحات الفسيفساء، والتي تعد الأكثر شهرة في الأديرة، وهى لوحة التجلي، والتي ترجع إلى عام 542 ميلادية، وتصور تجلي المسيح وهو محاط بالأنبياء والقديسين والرسل.

    كنيسة التجلي بدير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    كنيسة التجلي بدير سانت كاترين

    بئر موسى

    عند الخروج من المذبح، والاتجاه إلى الباب ناحية اليمين، تجد نفسك أمام حفرة، محاطة بسور صغير ويعلوها حاجزا زجاجيا، لمنع من يريدون التسلق من النزول إلى البئر، هذا هو "بئر موسى"، الذي التقى عنده نبي الله موسى زوجته للمرة الأولى، حينما جاءته طالبة العون في أن يملأ لها الماء من البئر، والتي عادت إليه تدعوه إلى بيت أبيها.

    ويخبرنا القرآن الكريم بهذه القصة، عندما عادت الفتاة إلى النبي موسى لتطلبه لأن والدها يريد أن يراه، ذهب معها النبي، وكان أن التقى بنبي آخر وهو شعيب، الذي اتفق معه على أن يعمل عنده 8 سنوات مقابل أن يزوجه ابنته، وقد كان أن تزوجها موسى، وعمل لدى والدها 10 سنوات، قبل أن يأخذها ويعود إلى قومه.

    البئر المقدسة بدير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    البئر المقدسة بدير سانت كاترين

    شجرة العليقة المقدسة

    عند عودة النبي موسى، وفي نفس المكان تقريبا، وكانت الظلام دامسا، شاهد على البعد نارا، فطلب من زوجته وأهله أن ينتظروه، لأنه شاهد نارا وسيأتي منها بقبس، أو ربما يجد من يرشده، ولكنه عندما توجه إلى هذا المكان، وجد أن النار كانت ممسكة في شجرة لم تحترق، والهدف من هذه النار كان جذبه وحده لكي يكلمه الله، وهو اللقاء الذي تحدثت عنه جميع الكتب السماوية.

    الشجرة المقدسة بدير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    الشجرة المقدسة بدير سانت كاترين

    بعد البئر بأمتار قليلة، تجد هذه الشجرة، وهي نبات نادر لا ينبت إلا في دير سانت كاترين فقط، وله مكانة خاصة لدى المسحيين واليهود، ولكن أهميته وندرته تكمن في أنه أخضر دائما ولا يذبل أبدا.. وقد بنى القائمون على الدير منذ قديم الأزل جدارا حول الشجرة لحمايتها.

    ولهذه الشجرة، حسبما يقول المؤرخون، ميزة غريبة جدا، حيث أن بعض علماء النباتات حصلوا على جذورها لزراعتها في مناطق أخرى في العالم، ولكن النبات الذي خرج يختلف في خصائصه وصفاته عن النبات الموجود في الشجر الأصلية، رغم أنه يشبهه، ولكن عند زراعتها في تربة سانت كاترين كانت مماثلة له.

    المكتبة

    تحتوي مكتبة دير سانت كاترين على مجموعة مهمة جدا من المخطوطا والكتب النادرة، حيث تم افتتاحها منذ 10 أشهر تقريبا، وتحديدا في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي تقع في الطابق الثالث من بناء قديم، يتبع كنيسة التجلي، وكان في حاجة إلى إعادة ترميم وتطوير.

    في العام 2007، تقدم رهبان الدير بطلب لترميم واجهة المكتبة وتطويرها، ووافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وتمت أعمال التطوير تحت إشراف منطقة آثار جنوب سيناء، حيث شملت أعمال التطوير النصف الشرقي من مبنى المكتبة، ورفع كفاءة التوظيف المعماري للمبنى، بالإضافة إلى دعم وترميم سور جاستنيان، وهو من أسوار القرن السادس الميلادي.

    مكتبة دير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    مكتبة دير سانت كاترين

    وتحوي هذه المكتبة نحو 6 آلاف مخطوطة، بعضها تاريخي وبعضها الأخر ديني، بجانب مخطوطات مهمة جغرافية واجتماعية وفلسفية، حتى أن بعض هذه المخطوطات والكتب يعود إلى القرون الرابع والخامس والسادس الميلادية.

    من هي القديسة كاترين

    "كاترين" هي قديسة مصرية وليست يونانية كما أشاعوا قديما، وهي ابنة كوستاس، كبير إحدى العائلات النبيلة في محافظة الإسكندرية المصرية. وكانت كاترين تعيش في مصر في فترة حكم الإمبراطور الروماني مكسيمانوس، بين العامين 305 إلى 311 ميلادية، وكانت هذه أيام وثنية، ولكنها آمنت بالسيد المسيح، وتحولت إلى المسيحية، ما دفع الإمبراطور إلى إصدار أوامره بتعذيبها لحين تراجعها عن إيمانها.

    وحسب المؤرخين، فإن هذا التعذيب لم يؤثر على إيمانها، ما دفع الإمبراطور لإصدار أمره للجنود بقطع رأسها، ويقال إنه بعد عدة قرون على قتلها، رأى أحد رهبان سيناء في منامه أن الملائكة حملوا بقايا جسدها إلى قمة جبل قرب الدير، وعندما صعد الرهبان إلى هناك وجدوا الرفات بالفعل، فدفنوها هناك وأطلقوا على الجبل اسم "سانت كاترين".

    دير سانت كاترين
    © Sputnik . ahmed badr
    دير سانت كاترين

    انظر أيضا:

    "داعش" يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين بسيناء
    الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق النار عند دير سانت كاترين في مصر
    مقتل شخص في إطلاق نار عند دير سانت كاترين بمصر
    في ختام ملتقى الأديان بسيناء... وزير الأوقاف يعلن "ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي"
    الكلمات الدلالية:
    دير سانت كاترين, المسيح, أخبار مصر الآن, سيناء, دير سانت كاترين, سيناء, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عقوبات ضد روسيا كل شهر أو شهرين!
    مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!
    احتياطات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    احتياطيات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك