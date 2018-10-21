حقيقة عودة مسلسل "طاش ما طاش" بعد غياب 7 سنوات

خرج أحد أبطال المسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، ليوضح حقيقة تقديم موسم جديد منه، بعد غياب طويل.

ونفى الممثل السعودي، عبد الله السدحان هذه الشائعة، مؤكدا "أن كل ما يقال في هذا الشأن مجرد "شائعة سنوية اعتدنا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

كما نفى السدحان عرض الموسم الثاني من مسلسله "بدون فلتر" على قناة غير القناة السعودية، مضيفا: "هذا لن يحدث إطلاقا، لا سيما وأن تواجدي في مدينة دبي جاء من أجل عقد اجتماعات عمل تساهم في استثمار نجاح "بدون فلتر"، الذي عرض الجزء الأول منه على القناة السعودية الأولى وقناة "sbc" في رمضان الماضي، وقدمناه برؤية جديدة ومختلفة".

ويتواجد عبد الله السدحان حاليا في إمارة دبي الخليجية، لتوقيع عقود تصحيح الألوان والمونتاج الموازي للإنتاج العالمي في مسلسله، "بدون فلتر الموسم الثاني" ومسلسل "السربيل"، واللذان سلم نصوصهما كاملة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل نحو 3 أشهر من الآن، وينتظر تعميدهما النهائي ليباشر عملية التنفيذ.

وبدأ عرض مسلسل "طاش ما طاش" في التسعينيات من القرن الماضي، والذي استمر نجاحه على مدار 18 موسما، حتى توقف عرضه على شاشة فضائية "إم بي سي" السعودية في عام 2011، وساهم العمل بشكل مباشر في شهرة الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان.