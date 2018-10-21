حقيقة عودة مسلسل "طاش ما طاش" بعد غياب 7 سنوات

ونفى الممثل السعودي، عبد الله السدحان هذه الشائعة، مؤكدا "أن كل ما يقال في هذا الشأن مجرد "شائعة سنوية اعتدنا عليها في وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
ويتواجد عبد الله السدحان حاليا في إمارة دبي الخليجية، لتوقيع عقود تصحيح الألوان والمونتاج الموازي للإنتاج العالمي في مسلسله، "بدون فلتر الموسم الثاني" ومسلسل "السربيل"، واللذان سلم نصوصهما كاملة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل نحو 3 أشهر من الآن، وينتظر تعميدهما النهائي ليباشر عملية التنفيذ.
وبدأ عرض مسلسل "طاش ما طاش" في التسعينيات من القرن الماضي، والذي استمر نجاحه على مدار 18 موسما، حتى توقف عرضه على شاشة فضائية "إم بي سي" السعودية في عام 2011، وساهم العمل بشكل مباشر في شهرة الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان.
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