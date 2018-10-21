القبض على فنانة سودانية لاتهامها بارتداء "زي فاضح" على المسرح (فيديو)

أثار مقطع فيديو لفنانة سودانية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل السلطات تقوم بالقبض عليها.

وبحسب موقع "الراكوبة" السودانية، ألقت شرطة النظام العام السوداني القبض على الفنانة منى مجدي سليم، وحرر لها محضرا وفقا للمادة (152) من القانون الجنائي، على خلفية ارتدائها ملابس فاضحة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تمثل اليوم الأحد، أمام محكمة النظام العام، بتهمة تحت المادة (152) من القانون الجنائي سيئة السمعة.

وكانت الفنانة منى مجدي قد ظهرت بملابس وصفت بأنها "فاضحة" وتظهر بعض من مفاتنها، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ملابسها بالفاضحة في الوقت الذي كتب فيه بعض المستنكرين محملين المظهر الذي بدت عليه الفنانة بالملابس المثير.