القبض على فنانة سودانية لاتهامها بارتداء "زي فاضح" على المسرح (فيديو)

وبحسب موقع "الراكوبة" السودانية، ألقت شرطة النظام العام السوداني القبض على الفنانة منى مجدي سليم، وحرر لها محضرا وفقا للمادة (152) من القانون الجنائي، على خلفية ارتدائها ملابس فاضحة.
وكانت الفنانة منى مجدي قد ظهرت بملابس وصفت بأنها "فاضحة" وتظهر بعض من مفاتنها، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.
ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ملابسها بالفاضحة في الوقت الذي كتب فيه بعض المستنكرين محملين المظهر الذي بدت عليه الفنانة بالملابس المثير.
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