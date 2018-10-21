إثر سقوطه في حفرة... هكذا نجا رجل رغم قضاء يومين مع الثعابين

ووفقا لـ"بي بي سي"، قام الرجل بقتل ثلاثة ثعابين بينما كان ينتظر المساعدة، حسبما أكد فريق الإنقاذ.
وكسرت ساقا واديل، وتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة بدون طعام أو شراب، كما قال مسؤولون، قبل أن يستغرق فريق الإنقاذ ست ساعات لإخراجه من المنجم.
وتم إنقاذ واديل عن طريق صديقه الذي كان قد أخبره قبل التوجه إلى المنجم، أن يأتي له في حال التأخر عن العودة.
يذكر أن هناك 13 نوعا من الثعابين في أريزونا، وفقا لما صرح به مسؤولون في دائرة الحياة البرية بالولاية، بينها نوع سام ويمكن أن يقتل شخصا بالغا بلدغة واحدة.
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