شاهد... لحظة تحطم محرك طائرة ركاب... والسبب "خطأ بشري"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قائد عربة الجر في المطار، تسبب في تدمير محرك الطائرة أثناء تحريكها داخل المطار، مشيرة إلى أنه كان يتميز بعدم المبالاة أثناء القيام بعمله بصورة أدت إلى اصطدام محرك الطائرة الموجود على الجناح الأيمن بعربة شحن لم ينتبه إليها السائق.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام محرك طائرة بوينغ بعربة الشحن، بصورة أدت إلى تدميره.

وقالت الصحيفة إن ثمن المحرك الذي تم تدميره حوالي 35 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تسبب في توقف الطائرة عن العمل لمدة لم يتم تحديدها.

وتابعت: "لم يكن هناك أي شخص على متن الطائرة عند وقوع الحادث".